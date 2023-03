Rosa Fuentes, todavía esposa de Paolo Hurtado, recurrió a sus redes sociales para compartir un extenso mensaje en el que no solo habla sobre la polémica infidelidad del futbolista con Jossmery Toledo, sino también para revelar que hará de ahora en adelante con su vida.

La aún esposa del ‘Caballito’ Hurtado empezó su carta señalando que el 23 de marzo habría celebrado un nuevo aniversario con el futbolista, y que incluso se enteró que había preparado una gran celebración que incluía una posible renovación de votos; sin embargo, nada salió como esperaba.

“... Hoy me enteré qué PH estaba organizando una fiesta, al parecer íbamos a renovar votos o algo así, y todo sería una gran sorpresa de amor para mí. ¿Qué tal manera de sorprender a la mujer que decía amar, verdad? Esta vez mi manera de descargar y desfogar tantas cosas que siento, lo haré estas líneas, no es nada fácil pensar en lo que se viene para mí y mis hijos, pero me siento capaz de sacar adelante a estos niños inocentes, demostrarles que la valentía no solo es para los superhéroes y que el tiempo será mi socio en este proceso”, señaló en la primera parte de su carta.

“Un día como hoy me sentí la mujer más feliz y orgullosa del mundo, y de la misma manera, un día como hoy me siento dañada, decepcionada y con el corazón partido en pedazos, en 2 días mi vida cambió, mis planes y proyectos de vida de casi 14 años se fueron al tacho... Aún así todo seguirá bien, que nuestro futuro no se verá empañado por las ineptitudes de una persona que no sabía el significado de la palabra LEALTAD”, agregó.

Por si fuera poco, en su extenso comunicado también le envió un mensaje directo al futbolista Paolo Hurtado. “A PH solo me queda desearle suerte y decirle que no se puede ser tan MISERABLE en la vida”.

Finalmente, Rosa Fuentes también aclaró que, desde ahora, se alejará de las redes sociales y la vida pública para retomar su tranquilidad. Asimismo, aseguró que mantendrá en sus redes las fotografías familiares porque “pertenecen a los recuerdos de mis hijos”.

“A partir de mañana quiero volver a recuperar el anonimato, volver a ser una mujer común y corriente y una madre soltera más a las estadísticas, pero ENTERA. Desactivaré el mundo virtual de mi vida, las redes sociales quedarán a un lado”, aclaró Fuentes, no sin antes agradecer el apoyo que ha recibido tras el ‘ampay’ de Paolo Hurtado.

