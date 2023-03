Fabio Agostini negó rotundamente el haber comentado una de las últimas publicaciones de Jossmery Toledo en su cuenta de Facebook. Según el ex chico reality, no usa esa red social desde hace meses, pese a que el comentario haya sido realizado desde su cuenta verificada.

“Bien ahí con el ‘caballito’ todo pagado”, es el comentario realizado por el modelo, donde Toledo aparecía en Cuzco. Sin embargo, en una entrevista brindada a El Popular, Agostini afirmó que no usa Facebook ya que su cuenta fue inhabilitada hace meses.

Fabio Agostini y su comentario en el facebook de Jossmery Toledo.

“Hace meses que no entro, me da pereza el Facebook. No fui yo (...) hablé hoy con Jossmery le dije ‘te han hablado esto en tu Facebook’ y me dijo que no. Además, hace 4 meses que no tengo, me lo habilitaron. Le pregunté si me tenía, me dijo que no, creo que me robaron la cuenta. Ese mensaje en el mismo Facebook de ella no aparece, así que creo que fue editado”, aseveró Fabio, desligándose de cualquier comentario mal intencionada hacia la ex policía.

“Me imagino que el comentario tiene muchas reacciones porque a la gente le gusta el chisme. Yo no tengo Facebook, igual cuando lo tenía no lo usaba, me da pereza. Entré y me salía que estaba muerto. Cuando vi el mensaje que me daban por muerto dije ‘¿Qué es esto?’. He reclamado como 3 o 4 veces, no hay solución y me da pereza. La verdad, que no lo usaba”, agregó.