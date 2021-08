Conforme a los criterios de Saber más

En las últimas décadas, la cultura japonesa ha logrado una conquista rápida y efectiva de los mercados internacionales y el Perú no se ha visto libre de esta, aparentemente, benigna invasión. Una de sus más prominentes embajadoras es Karin Idol, una artista peruana que aspira a triunfar en nuestro medio apelando a la cultura otaku y al ritmo del J-pop.

Esta fórmula ganadora se vio en su participación en el ‘reality’ “La Voz Perú”, donde Karin Idol (cuyo nombre real es Katherine Zegarra) formó parte del equipo de Mike Bahía y logró llegar hasta los conciertos en vivo con una ingeniosa selección de temas nostálgicos provenientes de “Dragon Ball Z”, “Digimon” y “Evangelion”. El Comercio conversó con la joven artista, quien nos habló de los orígenes de su identidad ‘idol’, su fascinación por la cultura japonesa, lo que aprendió de su tiempo en “La Voz Perú” y el siguiente paso en su carrera.

La palabra ‘idol’ tiene un significado mucho más profundo cuando se refiere a la cultura japonesa. ¿Qué te llevó a adoptar la identidad de un ‘idol’ en vez de una cantante más tradicional?

En el tema del ‘idol’, yo me inspiro bastante en ellas. En la parte asiática un ‘idol’ es la persona que canta, actúa, baila y hace show, y eso va, poco a poco, evolucionando a lo que es la parte artística de estos ‘idols’. Entonces ahí lo que nosotros hemos hecho con mi equipo es capturar todo ese mensaje bonito que trae el idol y esforzándome en todos estos campos, en la parte del show.

¿Cómo decidiste dedicarte a la música?

La verdad es que ha sido un trayecto largo. Todo inició con una convocatoria a una cafetería temática en el 2012, donde entré como ‘maid’. ‘ Maid’ es una mesera en esta cafetería temática que viste trajes lindos y proporciona una atención que es también peculiar, pues es un poco más atenta a los clientes y también realiza shows, que puede ser de baile y de canto. Había unos días que eran especiales de karaoke, en donde se incentiva a los clientes a interpretar sus canciones favoritas de animes en ese momento. Entonces me alentaron a que yo me abriera a ese tema del karaoke y ahí fue donde comencé a cantar. Y así fue como descubrí mi voz, al público le gustó, y después de eso empecé a trabajarla. Los organizadores del ‘maid café’ también asistían a eventos, y allí comencé a hacer mis shows con las otras ‘maids’ donde hacíamos bailes y yo cantaba. Y al público comenzó a gustarle todo eso, comencé a ganar seguidores porque les encantaba todo lo que le transmitía con las canciones, y poco a poco hice mi debut en el 2014 con una actuación en el teatro Julieta con los temas de anime que eran más recordados en la infancia de todos.

Karin Idol tuvo sus comienzos trabajando en un 'maid café'. (Foto: @karin.idol.peru/Instagram)

¿Quiénes son tus inspiraciones musicales?

Hay una artista que me gusta mucho del grupo Ali Project. Luego está Akiko Shikata también, que es cantautora y hace melodías a varios videojuegos. De ahí tengo también a algunos grupos que me gustan por el tipo de rock que manejan, como es el caso FLOW, que también me encanta. Y bueno pues en el tema idol, mi favorita es Dempagumi, que es un grupo de ‘idols’. AKB48 también está como una de mis influencias en este campo.

El grupo de idols Dempagumi.inc es una de las inspiraciones de Karin Idol. (Foto: Difusión)

¿Qué te atrae tanto de la cultura japonesa?

La verdad es que desde muy chica me ha encantado el anime. Empecé viendo “Cardcaptor Sakura”, y toda esa magia que me transmitió me hizo entrar al mundo del anime. Las historias que manejan en los animes son algo que me emocionan mucho. Hay unas que te inspiran a seguir adelante. Esa es la parte bonita del anime. Y también ir conociendo a varios amigos, creo que es lo que me ha hecho avanzar en ese tema del canto. Al momento de transmitir mis emociones, me gusta la conexión que tengo con el público. El que ellos se diviertan tanto como yo cuando estoy cantando en el escenario. Y eso es algo que para mí es mágico y lo disfruto junto a ellos, lo cual también me hace seguir en el tema del canto.

Karin Idol en un concierto de música de anime. (Foto: @karin.idol.peru/Instagram)

¿Cómo así decidiste postular a “La Voz Perú”?

La verdad es que hace un tiempo ya lo estaba viendo con mi equipo. Estábamos pensando que ya era el momento. Era la primera vez que entraba en este tipo de concursos, así que dije “vamos a intentarlo”. Creo que sí ya nos estábamos preparando desde hace mucho tiempo para poder presentar mi género, el de anime, e ir con eso a la audición. Así que llegó el día y lancé mi video a las redes para que ellos puedan seleccionar y quedé. Entonces ahí fue la invitación a las audiciones a ciegas y la verdad es que estaba muy emocionada, porque es la primera vez que estaba en todo este tema de las competencias. Fue una experiencia muy maravillosa.

Karin Idol en "La Voz Perú". (Foto: @karin.idol.peru/Instagram)

¿Por qué elegiste los temas “Cruel Angel Thesis” y “Butterfly” para tus presentaciones?

El tema de “Evangelion” es uno que a mi me encanta mucho. La verdad es que la canción tenía un poder más allá de todo esto, y fue por lo que decidimos con mi equipo lanzarlo para las audiciones. Yo creo que era también algo para los fans, un regalo para todos los seguidores, porque ellos también van a sentirlo junto a mí. Con el tema de “Butterfly”, también fue algo que dije “esta tiene que ser”, porque la canción también llega a muchos corazones. A muchos les recuerda su infancia y me dije “hay que evolucionar”. Creo que esa era la razón también por la que estaba en este concurso, porque yo quería seguir mejorando cada día, aumentando mi experiencia y vivir con todos mis seguidores esta bonita aventura de “La Voz”.

¿Qué sacaste tu experiencia en “La Voz Perú”?

La verdad es que ha sido una experiencia muy bonita, he pasado por las batallas, he pasado por los nocauts. Llegar a los conciertos en vivo para mi fue como “woah, super, qué hermoso”. Lo cierto es que son etapas en las que he tenido que esforzarme mucho más de lo que estaba acostumbrada y sacar todo rápido, porque este tema de las etapas en “La Voz Perú” es algo super veloz, entonces uno tiene que preparar todo en momentos y adaptarse. Y creo que toda esa manera de trabajar me ha enriquecido en todo lo que es mi paso en esta carrera artística.

¿Qué es lo siguiente para Karin Idol? En tu canal de YouTube he visto que tienes varios covers, pero ¿ya estás pensando en temas originales?

En sí, voy a seguir sacando ‘covers’, porque justo eso es lo que queremos que la gente conozca, que siga disfrutando de mis temas y mis versiones. Como habrán visto en “La Voz Perú”, a mí me gusta colocarle mi toque personal a los ‘covers’, que son unas partes líricas, así como pasó en “Evangelion”, algo para emocionar a los fans. Y bueno, es como mi sello personal. También la estructura de mi show, el cómo bailo, coreo, salto, me divierto, es algo que los seguidores quieren seguir viendo, así que vamos a continuar con los conciertos online y subiendo música a mis canales de Spotify y YouTube, así como material también a Instagram y Facebook. También estoy produciendo mis kit de canciones, que son unos temas que he grabado inéditos para todos los seguidores que quieran seguir escuchando. Y algo más, estamos avanzando en sacar algunas canciones propias, pero eso va a ser poco a poco, a medida de cómo va haciéndose más conocida mi identidad.

