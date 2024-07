Bruno Odar cuenta con casi 40 años de trayectoria, donde ha interpretado decenas de personajes diferentes; sin embargo, muchos lo recuerdan por su papel de ‘Lucho Gonzales’ en la serie “Al fondo hay sitio”. El actor no reniega de su trabajo y agradece que la gente reconozca su trabajo. Además, habló de la posibilidad de volver a la ficción.

En conversación con Perú 21, el actor aseguró que no considera injusto que la gente lo recuerde por su papel en “Al fondo hay sitio”, papel que reconoce le cambio la vida.

“La mayoría de la gente en nuestro país ha visto Al fondo hay sitio, ¿para qué me voy a poner a sufrir y a renegar? Me parece que es justo, bacán, me encanta que la gente me reconozca por la serie, que fue un trabajo que con el pasar del tiempo lo he vuelto a ver y he dicho ‘qué bien estábamos’. Cuando entré me di cuenta de la magnitud, realmente me cambió la vida, no podía salir tranquilo a las calles”, contó.

Sobre la posibilidad de volver a ser parte de “Al fondo hay sitio”, Bruno Odar reconoció que no se han comunicado con él, pero no descarta dicha opción.

“No lo sé, no he hablado nada sobre volver, no he recibido comunicación, pero sería cuestión de hablarlo, ¿no?”, respondió.

Cabe señalar que Bruno Odar será el protagonista de la obra Tito Andrónico, cuya temporada va de miércoles a domingo a las 8:00 p.m., hasta el 4 de agosto en el Teatro Segura. Las entradas se pueden adquirir en Joinnus.

