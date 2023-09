El actor cómico Andrés Hurtado se mostró indignado al revelar que una de sus joyas, valorizadas en veintitrés mil dólares, se perdió durante su estadía en “La casa de Magaly”.

Por ese motivo, tras sospechar de algunos participantes del “reality”, como la Uchulú, quien negó haberlo tomado, el conductor de televisión supuso que Samahara Lobatón fue la responsable de la pérdida.

“A Samahara de repente”, dijo Hurtado, sin embargo, Carlos Cacho lo contradijo al defender a la hija de Melissa Klug, indicando que por su posición económica no tendría motivos para el robo.

Como se recuerda, al inicio del reality, Hurtado comentó con Alfredo Benavides que tras verla tuvo una impresión negativo y agarró su cartera ya que pensaba que se la quitaría.

¿Cómo Andrés Hurtado se dio cuenta de la pérdida de su joya?

Todo empezó cuando Andrés Hurtado se paseaba por la casa portando su lujoso bolso, al ser consultado por Renzo Spraggon y Carlos Cacho por el motivo de su acción, Hurtado comentó que lo hace porque le robaron su anillo.

“Acá roban”, dijo. “Hay bastante carencia y necesidad de algunas. [...] Mi anillo de diamantes no está. [...] Un anillo más, un anillo menos. No importa: es pequeño de veintidós mil veintitrés mil dólares. No es cuánto cueste, no son los quilates, vamos al hecho”, finalizó.