Este lunes 18 de octubre se realizó la final del programa “La Voz Senior” con emotivas presentaciones. El cierre de la primera ronda estuvo a cargo de Mito Plaza, quien conmovió a todos al cantar el tema “El amor no se puede olvidar” con el dúo Pimpinela.

El experimentado participante del reality de canto se mostró muy emocionado al cantar este tema ya que, como se sabe, evoca la nostalgia y le recuerda a su esposa Nancy, quien falleció poco después que se enterara de la participación de Mito en “La Voz Senior”.

“Mito llega a la final por su calidad de voz, su manera de cantar y la emoción porque mucha gente tiene linda voz, pero no llega, no traspasa la pantalla”, manifestó Lucía Galán antes de entrar al escenario.

“Por mis entrenadores yo me he sentido muy seguro, sus consejos me han ayudado mucho, he aprendido bastante”, respondió Mito Plaza antes de su emotiva presentación.

Cabe señalar que Mito Plaza llegó a la final de “La Voz Senior” como integrante del equipo Pimpinela, mientras que Óscar Centeno hizo lo propio por el equipo Daniela Darcourt, Lourdes Carhuas en el equipo Tony y Luis Ángel Reddel representó al equipo Eva Ayllón.

