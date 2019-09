La modelo Macarena Vélez, por medio de redes sociales, se pronunció luego de que su abogada revelara que Nicola Porcella estuvo presente en el día y lugar donde habría sido víctima de tocamientos indebidos por el abogado Adolfo Bazán.

Sin embargo, Macarena Vélez desmintió lo dicho por la letrada a través de un mensaje que compartió en sus Stories de Instagram en el que dejó en claro que aquella noche sí se cruzó con el exguerrero, pero solo se saludaron.

"En cuanto al tema de Nicola, él no tiene absolutamente nada que ver con lo que sucedió en la discoteca. Yo me encontré a personas y solo fue un 'hola y chau', pero él no estaba conmigo y no compartimos más que un saludo. No inventen cosas que no son y quieran seguir con un show que no viene al caso", escribió

Macarena Vélez pide que no involucren a Nicola Porcella en su denuncia contra Adolfo Bazán. (Latina)

Macarena Veléz también dejó un mensaje en el que agradeció a ''Esto es Guerra" por la oportunidad de trabajar con ellos.

"Agradezco a la producción de “Esto es Guerra” para abrirme las puertas y darme la oportunidad de trabajar ahí, porque me encanta competir... Son una producción genial y agradezco de todo corazón.", se lee en el mensaje.