Magaly Medina dio a conocer en la reciente emisión de su programa que se reunió con Karla Tarazona en su casa luego que la conductora de “D’ Mañana” anunciara que se separó de Rafael Fernández.

“Insinúa que Karla me cuenta a mí cosas para que yo las diga”, dijo la conductora previo a contar detalles de su reunión con Tarazona. “Yo también me junté con Karla en mi casa, y fue la nana Maricarmen. La sentí muy dolida, profundamente dolida, una mujer enamorada que no quería perder su relación”, explicó.

La figura de ATV confesó que Tarazona estaba muy afectada y que lloraba desconsoladamente debido a que no entendía qué había pasado con su matrimonio.

“Sentía que no sabía qué había pasado, ella no sabía por qué su marido se fue de la casa. Lloraba desconsoladamente porque sentía que el hombre en el que había confiado la había defraudado, la había decepcionado, ya no quería seguir luchando por esa relación. Eso yo no lo conté jamás”, contó la ‘Urraca’.

Finalmente, Magaly aclaró que nadie manipula su opinión. “Yo para empezar no soy amiga de nadie, mi opinión es mía y yo realmente no tengo un audífono y no hago lo que otros me piden, más bien cuando alguien me dice algo, yo hago lo contrario”, manifestó.

