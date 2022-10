Magaly Medina arremetió contra Rafael Fernández por las declaraciones que ofreció al programa “Amor y Fuego”, en las que aseguró que la periodista se había “ido de boca” por llamarlo “mentiroso” por no haber cumplido con las promesas públicas que hizo en favor de los hijos de Karla Tarazona cuando lo entrevistó.

Como es su costumbre, la ‘Urraca’ no tuvo pelos en la lengua para decirle al empresario huevero sus verdades y se tomó varios minutos de la edición en vivo de este miércoles por la noche de “Magaly TV: La Firme” para dirigirse a él y aclarar qué fue lo que le dijo.

“El dice que yo lo estoy llamando mentiroso. Lo que yo he dicho es que incumpliste con lo que públicamente me dijiste a mi y que de verdad yo se lo creí, porque el tenía una cara de hombre compasivo, bondadoso parecía aparentemente generoso”, explicó inicialmente.

“Yo creo que cuando uno realmente siente eso que nos dijo en aquella entrevista, de corazón, y quieres hacer algo sobre todo por unos niños a los que tú les tuviste cariño, lo haces silenciosamente, no necesitas que eso se publicite (...) porque lo hiciste de corazón y estás en paz contigo mismo”, agregó.

“Hoy habló y dijo un montón de mentiras. Él no me conoce a mi de nada, él no sabe como me manejo yo, como manejo mi programa de televisión. Esto no es un antro de fabricación de chismes, aquí hay noticias del espectáculo con mi crítica y mi opinión”, enfatizó.

“A mí él me dio una entrevista, la única donde se sentó donde hablamos tranquilamente y de verdad me preció a un gran gesto lo que él me dijo. Pero claro, de las promesas al hecho tangible hay una gran diferencia. Yo no me he ido de boca, el que se ha ido a él”, dijo.

Fue en ese momento que Magaly Medina recordó que Rafael Fernández le dijo que había pensado hacer un fondo y pagar cinco años años del colegio de los chicos “y no ha hecho ni lo uno ni lo otro porque ahora por minucias se pone a pelear con Karla Tarazona”.