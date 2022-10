Andrea San Martín visitó este miércoles el set de “América Hoy” para participar en la secuencia “Las pistas de la verdad”, donde no faltaron las preguntas en torno a su romance con Sebastián Lizarzaburu.

En medio del juego, la empresaria e influencer fue consultada sobre si considera que Sebastián Lizarburu es el gran amor de su vida.

“¿Es verdad que Sebastián Lizarzaburu es hasta hora el gran amor de tu vida?”, preguntó Ethel Pozo. Sin embargo, Andrea dio un contundente no y explicó sus motivos.

“No, porque si fuera el gran amor de mi vida estaríamos juntos, simplemente como eso. El cariño está intacto, creo que ambos somos las personas más especiales para los dos, tanto para él como para mí. Yo sé que significo para él en su vida y viceversa”, explicó.

Janet Barboza intervino para preguntarle a la ‘ojiverde’ por sus sentimientos hacía el padre de su hija. “Sí, lo he dicho, el cariño está intacto. Ha sido una pena realmente para los dos que no haya funcionado, porque el cariño está ahí, el amor y buena onda también”, se sinceró la influencer sobre sus sentimientos por su expareja.

Finalmente, Ethel Pozo le preguntó a Andrea San Martín si fue muy difícil anunciar su separación. “Fue una decisión difícil para los dos, fue una despedida complicada, una transición no tan bonita para ninguno. Realmente no es que haya sido que hayamos terminado por algo malo. No es un hecho bonito porque no es una relación que no tenga un tema familiar incluido”, comentó.

