El futbolista Christian Cueva enfrenta una nueva polémica tras la difusión de imágenes en las que aparece saliendo de una cevichería en la madrugada previa a un partido importante de su club. El hecho fue presentado por el programa “Magaly TV, la firme”.

En esta oportunidad, las cámaras del programa de Magaly Medina captaron al futbolista blanquiazul saliendo de una conocida cevichería en Santa Anita, casi a la 1 a.m., a poco del encuentro que jugará su equipo contra Melgar.

“Cueva juega mañana, pero esta madrugada recién se iba a su casa, salía de un local, es una cevichería, eran las 12:59 del día de hoy en Santa Anita, estaba reunido con una gente, se toma unas fotos y sale y se va a su carro”, señaló Magaly Medina en su programa.

Cabe señalar que Magaly Medina aclaró que, pese a lo llamativo del incidente, no puede confirmar si Christian Cueva consumió alcohol antes del partido entre Alianza Lima y Melgar, ya que las imágenes no lo prueban.

“Nosotros no estamos diciendo que en esa cevichería se habían reunido para beber, nosotros estamos diciendo lo que vemos, un minuto para la una de la mañana de hoy, él salía de una cevichería, no sabemos lo que hizo adentro porque no somos policías, no hacemos test de alcoholemia”, precisó Medina.

Por si fuera poco, Medina también aclaró que no sabe a que hora llegó el futbolista al local. “No estamos afirmando nada, no decimos que se juergueo”, fue la precisión que hizo la conductora de espectáculos.