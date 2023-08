Lo confirmó. Maju Mantilla, modelo y actual presentadora de televisión aceptó que se encuentra distanciada de su esposo, el empresario Gustavo Salcedo, tras las polémicas imágenes en donde se lo ve ingresando al Hotel Westin junto con la deportista Mariana de la Vega.

“Sí, estamos distanciados”, fue la respuesta que Maju brindó ante las insistentes preguntas de los reporteros que la acompañaron durante un evento en Santa Anita.

No obstante, la ex reina de belleza se mantuvo firme al indicar que no brindará más detalles de su vida privada, ya que sus inconvenientes los solucionará internamente.

“Quiero decir que agradezco la preocupación de todos ustedes, pero no voy a hablar de mi vida privada. Es algo que me compete a mí y a mi familia. (...) Entiendo su trabajo, pero es mi vida privada y no puedo hablar más de eso”, expresó.

Sobre el ‘ampay’ de Gustavo Salcedo

Como se recuerda, las cámaras de Magaly TV La Firme captaron a Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, ingresando al Hotel Westin junto con la deportista Mariana de la Vega.

Aunque Salcedo negó que haya cometido infidelidad, ya que aseguró que estuvo en el recinto usando solo el gimnasio del local, hace unos días se filtró una foto en donde el empresario con la deportista supuestamente figuran semidesnudos a la salida de un sauna del mismo hotel.

¿Qué dijo Gustavo Salcedo y Mariana de la Vega sobre su ‘ampay’?

Por otro lado, Gustavo Salcedo escribió un comunicado en su cuenta de Instagram en donde reafirmaba que no hubo infidelidad, mientras que Mariana de la Vega sugirió que tomaría acciones en contra de Magaly Medina.