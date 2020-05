View this post on Instagram

Mis VEINTITRECE llegan con una gran noticia... SEREMOS PADRES!!!! 🤗👼 . La felicidad q siento de saber q un angelito está en camino y de por fin poder compartir esta maravillosa noticia con el mundo entero es indescriptible!! Diosito nos ha bendecido con un nuevo integrante para nuestra familia!! Nuestr@ primer hij@!! Un sueño hecho realidad fruto del amor con mi esposita @rivadeneirak q desde YA es una gran madre!! La felicidad, dedicación y preocupación q le veo desde ahora, lo demuestra. . Sé q en adelante cambiarán algunas cosas y las prioridades serán otras, pero también sé q tengo un nuevo motivo e impulso para salir adelante. . Te amo @rivadeneirak , L@S AMO!! gracias x darme el mejor regalo del mundo!! Espero poder ser un gran padre y esposo por el resto de nuestras vidas!! . PD: la foto es antes de la cuarentena en Lima