La productora Michelle Alexander aseguró que esta obra es familiar y se estrenará el 21 de julio en el Teatro Plaza Norte. Además, las entradas ya están disponibles en la plataforma Joinnus, con precios desde S/ 35.

La obra cuenta cómo postergamos nuestros anhelos y talentos, debido a que la sociedad nos lleva a otros caminos y dejamos escondidos nuestros dones.

“Es la historia de un niño que canta maravilloso, que vive en un barrio popular, y su familia es trabajadora. El padre tiene un puesto de periódico y el niño siempre canta, pero por circunstancias de la vida el menor tiene que dejar de cantar. Más adelante el amor y la familia hace que regrese a mundo de la cumbia”, indicó.

El musical “La esquina de la cumbia” tendrá como protagonistas a Santiago Suárez (Fernando) y Gretta Marston (Elsa), una actriz peruana que ha salido de la cantera de Roberto Ángeles y que reside en Nueva York, además, estudia una maestría en Harvard.

También contará con talentosos actores como: Stephanie Orúe (Renata), Emilram Cossío (Elías), Silvia Bardalez (Flor), Sergio Gjurinovic. (Iván), el niño cantante Gianfranco Bustíos (Fernando) y Ale Müller (Elsa niña), además de música en vivo y más de 20 artistas en escena.

“Para esta puesta en escena hemos sido muy ambiciosos. Es súper grande, hay música en vivo con la orquesta de Juan Carlos Fernández”, manifestó la productora.

Será una comedia romántica musical cargada de ritmo y amor, en donde se escuchará canciones como El arbolito, Ojitos hechiceros, El embrujo, Elsa, Mujer hilandera, El aguajal, entre otros éxitos de la cumbia.

Alexander contó que para el musical también se tiene previsto tener invitados sorpresas, como Deyvis Orosco, Pedro Loli, Amy Gutiérrez, entre otros.

Después de las funciones de Plaza Norte, la productora realizará otra obra de cumbia con motivo navideño. Del mismo modo, no descartó llevar la historia a la pantalla chica. “Podemos plasmarla en una telenovela, pero con otros personajes y crear historias paralelas”.

Asimismo, su deseo es seguir buscando nuevos talentos de la actuación e ir dándoles la oportunidad en sus producciones.

TRABAJAR CON CHRISTIAN YAIPÉN

Mientras confía que “La esquina de la cumbia” será un éxito, Michelle Alexander confesó que le ha propuesto a Christian Yaipén trabajar en una de sus telenovelas.

“¡Por supuesto! A Christian lo conozco desde muy chiquito, cuando en el 2010 hicimos Puro Corazón del Grupo 5. Lo quiero bastante, le tengo mucho cariño. Le he dicho: ‘quiero trabajar contigo’. Sé que ahora están en el top y tienen bastante trabajo. Se van de gira, tienen presentaciones y tengo claro que no va a dejar el Grupo 5 para unos cinco meses que dura una telenovela”, dijo.

Sin embargo, la productora subrayó que “lo esperará con los brazos abiertos” para que el menor de los Yaipén haga su debut en una telenovela.

NO DESCARTA BIOGRAFÍA DE CORAZÓN SERRANO

Michelle Alexander también se refirió a la posibilidad de realizar una miniserie de la agrupación de cumbia Corazón Serrano.

Dejó en claro que aún no ha tenido ningún acercamiento con la familia Guerrero Neyra.

“Lo último que hemos hecho ha sido ‘Maricucha’ y ‘Dos hermanas’, historias originales que no son biográficas. No conozco la historia de Corazón Serrano, pero me gusta su música y son una agrupación exitosa. Si se da la oportunidad y es una gran historia sí (lo puede realizar)”, comentó.