Natalia Salas reveló a través de sus redes sociales que tuvo que postergar su última quimioterapia tras ser internada en un centro de salud por un diagnóstico de pericarditis. Mediante un extenso mensaje, la actriz nacional dio detalles de lo sucedido y confirmó que se encuentra fuera de peligro.

Según contó mediante su publicación en Instagram, la actriz empezó a sentir dolores en el pecho desde hace algunos días, por lo que empezó a preocuparse y durante su cita con el oncólogo, le contó su malestar y este la derivó a un especialista.

“Me tocó cita con mi oncólogo para recibir la última quimio y todo estaba bien en mis valores de sangre. Le comenté las molestias que tenía y me derivó con algunos especialistas, además me comentó que grandes cambios experimenta y experimentará mi cuerpo por la menopausia inducida en la que me encuentro como parte del tratamiento (además de las quimios): hormigueo en las extremidades, dolor de huesos, dolor de pies, calambres, cambios de temperatura e incluso ansiedad y depresión”, señaló.

“... Saqué cita con un endocrinólogo, un neurólogo y también un cardiólogo, el último de puro necia. ¡¿Y qué creen?! Mi dolor en el pecho no era ansiedad era una pericarditis: Inflamación y también irritación de la delgada membrana similar a un saco que rodea al corazón (pericardio). El cardiólogo no me dejó salir de la clínica. Me mando a rayos X, pero me terminaron haciendo una tomografía con contraste y me quedo internada para monitoreo y tratamiento”, añadió en su mensaje.

Asimismo, Natalia Salas reveló que, tras estas complicaciones, tuvo que posponer su último tratamiento de quimioterapia por recomendación de su oncólogo. Al final de su mensaje, Natalia Salas agradeció el apoyo que viene recibiendo durante su lucha contra el cáncer.

“Así que, no hay ultima quimio mañana. Se reprogramará para cuando mi ‘corazón’ desinflame. Con calma y paciencia, duermo esta noche en la clínica. Nunca normalicen un dolor y siempre escuchen a su cuerpo… Me conozco tanto, que sabía que debía buscar más allá”, explicó.

“Sé quiénes están verdaderamente e incondicional… y todos los días agradezco por ellos. Encabezando esa lista, mi Sergio. Gracias. Y Gracias a todos los que me escriben por aquí, por todas las redes, los que me encuentran en la calle y me abrazan, o se emocionan y me emocionan a mí. Esta lucha no es sólo mía”, precisó al final de su mensaje, el cual recibió decenas de comentarios positivos que esperan la pronta recuperación de la actriz.