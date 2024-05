El conductor de televisión Paco Bazán comentó que tras anunciar su voto de castidad y compromiso espiritual con al fe cristiana que profesa, ha recibido muchas fotos íntimas de seguidoras en redes sociales.

Mediante una entrevista con Magaly Medina, en su programa de ATV, el comentarista deportivo explicó que es fiel a su principio religioso, por lo que no está interesado en un nuevo romance.

“Desde que anuncié que vivo en castidad han pasado cosas increíbles si antes no me miraban de pronto empezaron a llegar packs a Instagram (de mujeres) desnudas, en videos”, dijo Bazán en “Magaly TV, la Firme”.

Tras ello, el presentador de televisión aseguró que no ve las imágenes que le envía, porque las borra de inmediato. “(Yo hago) Delete, eliminar”, dijo.

Paco Bazán y su voto de castidad





En ese sentido, el conductor también descartó la supuesta relación que tiene con su colega y compañera de trabajo Ely Yutronic, ya que actualmente, desea seguir un compromiso espiritual para recuperar a su exesposa.

“[...] He prometido que no voy a tocar nunca más a una mujer que no sea mi esposa. Estoy separado de mi esposa y la estoy esperando de rodillas, en oración, con la fe intacta de que el Señor va a restaurar mi matrimonio”, comentó en 2023.

Bazán estuvo casado con una mujer de nombre Janice, ambos tuvieron dos hijos. Su relación matrimonial duró 20 años, hasta que se separaron.