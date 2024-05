La actriz cómica Dayanita Sifuentes fue captada besando a otro hombre a la salida de un club nocturno de Miraflores.

Tras haber confirmado su separación de Junior Flores “Topito”, la integrante de “JB en ATV” fue vista en cariñosos coqueteos con un nuevo saliente.

Ante las imágenes difundidas por el show de Magaly Medina, Flores se pronunció por la nueva relación que estaría teniendo su exnovia.

“Está bien que lo haga, es una persona soltera. Esto no me mueve en nada, estoy tranquilo. Habrá sido mi pareja pero ahora está soltera y puede salir con quien quiera, no tengo porqué meterme en su vida. ¿Mi cara? es la resaca”, dijo.

Es que, al ser abordado por el reportero de la Urraca, el autodenominado comediante, evidenció una supuesta molestia y pena por el desinterés de Dayanita.

Por su parte, la actriz cómica trans aseguró que la persona con la cual fue vista solo fue un romance casual. “Es un ‘good time’”, complementó.

En las imágenes que difundió el programa, se ve al nuevo saliente de la actriz evitar agarrarla de la mano, como si estuviese avergonzado de que lo vean con ella.