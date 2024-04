La actriz cómica Dayanita reveló que ha iniciado un proceso legal en contra del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para obtener el reconocimiento de su identidad sexual y nombre femenino.

Es así que, mediante una entrevistas con el video-podcast “La casa de la comedia”, la humorista comentó que desea el cambio de nombre en su DNI, para ser llamada oficialmente como Dayana Milagros Sifuentes.

“En el DNI me encuentras como Max Orlando. Eso todo el mundo lo sabe y no me da vergüenza. Pero igual estoy en un juicio para cambiar mi nombre. En mi nuevo DNI voy a salir como Dayana Milagros y con la ‘F’, de sexo femenino”, relató.

De ese modo, la actriz aseguró que el juicio entablado a el Reniec, no solo responde a un deseo personal de visibilización, sino también a su interés por aumentar el precedente de personas trans que obtienen el reconocimiento de su identidad sexual por parte del Estado peruano.

“Estoy en pleno juicio, exigiendo el cambio de nombre y sexo. Es un proceso largo que hacen todas las chicas trans. Yo desde los 12 años llevo mi transición más continua, ya estoy en pleno proceso de juicio”, añadió.

Dayanita es una comediante trans de 29 años, trabaja en el programa humorístico “JB en ATV”, del comediante Jorge Benavides y el show de Internet “La casa de la comedia”, junto a otros representantes del humor popular.

Recibe el apoyo de Naamin Timoyco





Sifuentes no es la primera mujer transgénero famosa en tramitar su cambio de nombre. Hace varios años, la vedette Naamin Timoyco hizo lo propio. Por ello, se animó a felicitar la iniciativa tomada por la joven comediante.

“Me parece una maravilla lo que está haciendo, me parece un gran avance y me imagino que un gran alivio para ella, que es una chica sencilla y emprendedora (...)”, dijo a Expreso.

Para luego complementar: “Yo creo que si ella necesita un consejo, aquí estoy como una hermana mayor, una buena amiga. Como te repito, es una chica que está saliendo adelante, por su talento y su carisma”.