La actriz cómica Dayanita habló con Magaly Medina y reveló que le prometió a Jorge Benavides para que le permita regresar al programa cómico que dirige, el famoso show JB en ATV.

De ese modo, la artista aseguró que cambiaría su actitud ya que había logrado aprender de sus errores del pasado, los cuales motivaron su salida del programa cómico del mayor de los Benavides.

“Le prometí portarme bien, serle fiel y ya no faltar nunca más, es que ya aprendí”, confesó Dayanita a las preguntas de Magaly Medina, en su programa de ATV.

Tras ello, la actriz comentó además que la inclusión de su actual pareja Topito no responde a una exigencia hecha por ella hacia Jorge Benavides.

“Lo de Topito hay un contrato porque quiere ver cuál es su desempeño en el trabajo, pero no es mi condición, para nada, mis carteras las cargo yo, es su carro, no es mi carro”, indicó.

Asimismo, la comediante explicó que dejó el programa de Ernesto Pimentel en América TV, conocido como “El reventonazo de la Chola” debido a que su contrato había expirado.

Dayanita admitió que se le subieron los humos





En otro momento de la entrevista, la actriz cómica aceptó que tuvo una actitud arrogante cuando la fama aumentó por su carrera artística.

“A veces en su momento nos equivocamos. Yo traté de conversar... siempre he pisado tierra... si en su momento como, no sé si a todos, pero a mí me pasó, sí me mareó un poco, no digo que no”, dijo Dayanita.

Luego de eso, complementó: “Lo reconozco a pesar de todo lo que ha pasado. Llegó una persona que me sentó y decirme las cosas, si tenemos un poco de fama, no podemos creernos superior a los demás”.

De ese modo, Dayanita aseguró que al regresar al programa cómico, sus compañeros de elenco saludaron su presencia con actos de cariño. “Ahora nadie me dice nada, al contrario, me han abrazado, cuando yo llegué todos me abrazaron”, relató.