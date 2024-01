En abril de 2023, Dayana Lorena Sifuentes Arana, conocida artísticamente como Dayanita, anunció oficialmente su alejamiento de ATV y más precisamente de JB, programa liderado por Jorge Benavides. Sin embargo, casi 10 meses después, la actriz cómica volvió al canal que la lanzó al estrellato para ponerse a las órdenes del reconocido imitador, con quien protagonizó un enfrentamiento mediático enfrascado en diversos dimes y diretes. A propósito de dicha discusión pública, y la reacción de personalidades como Magaly Medina, conoce qué dijo la carismática comediante tras el sorpresivo retorno y cuál fue el mensaje dirigido a la polémica conductora de espectáculos.

¿QUÉ DIJO DAYANITA SOBRE MAGALY MEDINA Y CÓMO FUE EL MENSAJE DIRIGIDO A ELLA POR LAS CRÍTICAS RECIBIDAS CUANDO SE ALEJÓ DE JB EN ATV?

Una de las noticias que causó mayor controversia dentro del mundo del espectáculo en 2023 fue la protagonizada por Dayanita y Jorge Benavides, quienes trabajaron juntos durante 5 años aproximadamente, pero actos de disciplina asumidos por ella misma en un reciente ‘mea culpa’ desataron la polémica y originaron el cese definitivo de JB en ATV, programa humorístico que volvió a la pantalla chica en una nueva temporada.

Tras los hechos ocurridos mediáticamente entre ambas figuras vinculadas a la comicidad, la actriz de 25 años estuvo en el ojo de la tormenta, y recibió duros calificativos por parte de excompañeros, amigos y hasta de la propia Magaly Medina que utilizó varias de sus ediciones de “Magaly TV, La Firme” para criticarla por las expresiones vertidas tras su polémica salida de canal 9.

A propósito del inicio de JB en ATV que marca su retorno e ingreso de nuevos comediantes como ‘Chikiplum’ en 2024, Dayanita concedió una entrevista en exclusiva para “Día D”, y en principio reconoció haber cometido actos de indisciplina a los que llamó “errores” asumidos también, recordando con tristeza las veces que la tildaron de “malagradecida”.

“Incluso me han dicho de mentirosa, me han dicho de todo, pero yo sigo pa’lante”, manifestó para luego referirse a las críticas recibidas por parte de Magaly Medina, a quien dice querer mucho y asimismo admirar, pero con la cual no está de acuerdo por “sus palabras de que ella siempre me va a tildar de malcriada, grosera”, y la terminan frustrando.

Dayanita aprovechó las cámaras de “Día D” para enviarle un mensaje a la conductora de espectáculos, y dirigirse a ella diciéndole que “yo no soy la persona que tú piensas” y luego buscando tener algún acercamiento, expresó que “si en algún momento habrá temas de conversación, bueno conversemos y aclaremos las cosas”.

Cabe recordar, que Magaly Medina siguió muy de cerca el caso vinculado a Dayanita y los dimes y diretes con Jorge Benavides tras salir abruptamente de JB en ATV, cuestionándola en reiteradas oportunidades y utilizando calificativos que entristecieron a la carismática actriz cómica.

QUÉ HABÍA DICHO MAGALY MEDINA SOBRE DAYANITA TRAS SU ABRUPTA Y POLÉMICA SALIDA DE JB EN ATV

Durante diversas ediciones entre los meses de abril y mayo de 2023, Magaly Medina en “Magaly TV, La Firme” opinó tajantemente sobre Dayanita y la mala actitud que para ella tuvo al referirse polémicamente sobre el programa humorístico que lidera Jorge Benavides en ATV.

Antes de que tuviera una segunda oportunidad en JB, la controversial comunicadora y figura televisiva comentó entorno a la comediante en uno de sus programas emitidos por las noches entre esos meses, que “ella se desubicó muchísimo” y debieron jalarle “las orejas a tiempo”.

“Una buena sanción la hubiera aterrizado y hubiera evitado que se le suban los humos”, dijo Magaly Medina sobre Dayanita en aquella ocasión, mientras que en otra edición si la tildó de “malagradecida” porque “no hay nada peor que no ser agradecidos con aquellas personas que te dieron una oportunidad”, puntualizó tajantemente.

¿CÓMO SE REFIRIÓ DAYANITA A SU SORPRESIVO RETORNO A JB EN ATV TRAS DIMES Y DIRETES CON JORGE BENAVIDES?

El sábado 13 de enero, JB en ATV volvió a la pantalla chica tras los respectivos días de vacaciones, contando entre su renovado elenco con la presencia de 4 nuevos integrantes y por supuesto el sorpresivo retorno de Dayanita luego de varios meses.

“Nunca es demasiado tarde para ser quien quieres ser”, empezó escribiendo la carismática actriz cómica de 25 años en su epígrafe de estreno por la vuelta a canal 9, haciendo hincapié en que “regreso con fuerza al programa que es mi segunda familia y me hizo crecer como artista”.

Tras publicarlo en Instagram, Dayanita recibió comentarios de todo tipo, entre los cuales destacan aquellos que le decían “nunca debiste irte”, “ahora si vuelvo a ver ese programa”, entre otros como “felicidades”, y más palabras positivas aunque tampoco faltaron los que continúan criticándola por el escándalo mediático protagonizado a mediados de 2023.