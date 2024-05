Paco Bazán se ha convertido en el protagonista de una curioso asunto en el ámbito del espectáculo. El conductor de ‘El Deportivo en Otra Cancha’ entrevistó en su programa a la presentadora de noticias de ATV, Ely Yutronic, con quien mostró una buena química que generó especulaciones sobre un posible romance entre ellos. Este peculiar momento no ha pasado desapercibido por los televidentes, ni mucho menos por Magaly Medina, quien puso en duda la castidad del exfutbolista.

Debido a este contexto, Paco Bazán salió al frente para despejar los rumores y para asegurar que su relación con Ely Yutronic es estrictamente profesional y que no hay nada más allá de una amistad laboral. Además, sorprendió al revelar que tiene un pacto con Dios que le impide tener relaciones amorosas fuera del matrimonio, desmintiendo así cualquier rumor sobre un posible romance entre él y la periodista.

¿QUÉ DIJO PACO BAZÁN PARA DEFENDER SU CASTIDAD?

Paco Bazán reafirmó su compromiso con la castidad y su “pacto con Dios” durante una declaración en la que también expresó su esperanza de reconciliarse con su esposa, según informa Radio Exitosa.

El conductor de TV enfatizó que no tiene intención de coquetear con Ely Yutronic ni con ninguna otra mujer, y afirmó que su castidad es una gracia y un regalo de Dios que está decidido a mantener. Bazán describió sus últimos dos años como un período de vida pura y casta, de entrega y sacrificio, en el que ha estado “pegado al techo, arañando paredes”. De esta manera, el conductor de televisión afirmó que ve muy difícil romper su juramento y entrega a Dios por otra persona.

Además, Bazán quiso detallar cómo renueva diariamente su voto de castidad, explicando el siguiente proceso: “Me pongo de rodillas y le digo al señor: ‘Que esta muerte a mí mismo, al placer, al deseo, a mi carne, que esta renuncia a todo lo que ofrece la sexualidad y el sexo, esta muerte a mí mismo como hombre, sea la muestra del amor tan grande que siento hacia ti’”.

¿QUÉ SUCEDIÓ EN EL ENCUENTRO ENTRE PACO BAZÁN Y ELY YUTRONIC?

En su primer encuentro en persona, Paco Bazán le expresó a Ely Yutronic su felicidad de que por fin la televisión los había unido, pues pensaba que solo se conocerían a través de una cámara. Asimismo, luego le comentó que si el encuentro se repetía, podrían conocer más a fondo a Yutronic, a lo que ella respondió estar encantada y disponible en cualquier momento. Esta interacción ha generado interés y expectativa entre los seguidores de ambos comunicadores.

¿QUÉ DIJERON PACO BAZÁN Y ELY YUTRONIC SOBRE SUPUESTOS COQUETEOS EN CÁMARAS?

Paco y Ely han causado revuelo en las redes sociales debido a sus constantes coqueteos que realizan cuando se dan el pase entre sus programas. Mientras la conductora de “ATV Noticias - Edición Central” destaca la caballerosidad y el sentido del humor de su colega, el presentador de “El Deportivo En Otra Cancha” elogia la belleza de la periodista.

Esta interacción ha hecho que los usuarios imaginen un hipotético romance, y por ende, establezcan con ellos un “shippeo”, un término que se utiliza para expresar su deseo o preferencia porque dos personas tengan una relación amorosa.

A raíz de esta situación, hace un mes los dos conductores salieron a aclarar su situación sentimental en el programa de “Magaly TV La Firme”. “Yo tengo esposa, ante los ojos de Dios yo estoy casado, eso quiere decir que yo no fumo, no tomo alcohol, no bailo pegado. Yo he tomado la decisión de ser padre y he renunciado a ser hombre”, sostuvo el exfutbolista en su momento.

Por su parte, Ely Yutronic tomó con gracia la historia de amor elaborada en redes sociales, pero aclaró que solo hay amistad con buena química con su colega de trabajo, según recoge El Popular. “Se ha creado una mini historia, pero que en realidad es parte de una conversación amena, simpática, divertida de los temas que va a tratar Paco. Es innegable que hay sincronía, buena onda, fluye muy bien y de manera muy natural”, sostuvo la periodista.