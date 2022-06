En la reciente edición de “Día D”, Pamela Vértiz cuestionó severamente al cantante Guillermo Dávila por haber esperado tanto tiempo para reconocer como su hijo a Vasco Madueño. El comentario de la periodista se dio minutos antes de que en el programa dominical emitieran un informe en el que el cantante explicaba cómo era su actual relación con su hijo.

“Cuánto se tardó en reconocer que era su hijo. Créanme que yo, en los años 80, como muchas de mi generación, he vivido el romance de telenovela de Ligia Elena y Nacho (en la telenovela de 1982), he cantado a voz en cuello canciones de Guillermo Dávila, ‘Yo solo pienso en ti’, ‘me fascina’, pero tengo que reconocerlo, esta resistencia de Guillermo Dávila a no reconocer a su hijo francamente generó en mí sentimientos encontrados, pero sobre todo un repudio que se ganó con justicia y generalizado”, dijo.

Pamela Vértiz resaltó que, pese a sus malas decisiones en cuanto a su familia, el cantante y actor de telenovelas ha logrado una carrera exitosa.

“Sin embargo, hay que reconocer que Dávila tiene una carrera prolongada que lo respalda, más de 20 novelas que ha protagonizado, más de 40 éxitos musicales, por uno de los cuales casi termina en la cárcel e incluso llegó a ser bautizado como el ‘Ídolo de una generación’ cuando claramente no había nada de paternidad en la reconocida y la no reconocida”, manifestó.

“Guillermo Dávila habla por primera vez de este tema, reconociendo el dolor que le ha causado a su hijo Vasco y a su madre, ocurre que ahora que está dispuesto a conocerlo y darle su apellido, Vasco Madueño públicamente ha dicho: ‘No quiero’. Dio el golpe y dijo que se había acordado una reunión antes de la pandemia, que el COVID-19 obligó a postergarla, y hoy esa reunión se ha postergado indefinidamente”, finalizó.

