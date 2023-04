Patricio Suárez Vértiz estuvo alejado del mundo de la farándula nacional durante bastante tiempo, ya que prefería centrarse en su música, brindando conciertos para hacerse un camino en la industria musical. Sin embargo, al ser invitado al programa de Magaly Medina, aprovechó para presentar a su novia, con quien lleva más de dos años de relación.

Lo que resultó gracioso y bastante difícil de creer, fue que Jackeline López, novia de Patricio, afirmó que en un principio no sabía quién era él, al punto de no haber escuchado ninguna canción de Arena Hash, grupo en el que su actual pareja tocaba.

“Patricio me ha captado por las redes sociales, por medio del Facebook. Como yo he vivido en Venezuela toda mi vida, yo acá no conocía el medio musical, así que decía: ¿quién será? Tiene muchos amigos, pero él insistía”, contó.

“Empecé a ver sus videos y me encantó, su música, su banda. […] Luego lo acepté y ahí comenzó la historia en 2018″, reveló Jackeline López. Además, hizo reír a todos al confesar que en un principio, cuando fueron invitados por Magaly a su programa, pensó que ella le mostraría un ‘ampay’ de Patricio, por lo que en repetidas ocasiones le pidió que sea sincero con ella.