El mundo de la música está lleno de relatos de ascenso y caída, historias que llegan luego a nosotros bajo la forma de biopics, tan de moda en estos días. Las memorias de la banda Arena Hash encajan perfectamente en ese esquema, y un productor avispado de películas o series podría reconocer que material dramático hay en la vida de esos cuatro adolescentes de los años 80, que conocieron el éxito con una banda de rock cuando ni habían terminado el colegio. Fueron varios años de ensayos insomnes, giras, éxitos, hasta que el intento de una internacionalización que no se concretó hizo que el grupo se contrajese, como una estrella luego de explotar. Después, su líder, Pedro Suárez- Vértiz, iniciaría una carrera solista y ya no hubo marcha atrás.

Desde entonces, las vidas de al menos dos Arena Hash estuvieron siempre en el ojo público: la de Pedro y la de Christian Meier, convertido en los siguientes años en actor de éxito continental. Quienes desaparecieron del radar por décadas fueron el bajista Patricio Suárez-Vértiz y el baterista Arturo Pomar Jr., los dos mudados a Estados Unidos a inicios de este siglo. Ambos han experimentado de cerca esa rara transición de ser personas muy famosas a desconocidos para mucha gente. Pero ese es un camino de dos vueltas y hoy están de regreso.

Arena Hash de visita por la selva peruana. El retrato de la banda pertenece al fotógrafo peruano Víctor Gutarra, que cuenta con un archivo visual importante de esos años. Hoy radica en Seattle. Su página es https://www.facebook.com/viguph (Foto: Víctor Gutarra).

En el caso de Arturo Pomar Jr., hijo del recordado locutor Arturo Pomar, decir que el hombre ha renacido es hablar con justicia. “El año pasado tuve un derrame cerebral que me cambió la vida. Estoy vivo y funcional de milagro. Cuando estás tan cerca de ‘la pelona’, ella hace que te replantees todo”, le cuenta a Somos, por teléfono. Lo que ha pasado con Arturo es que, luego de una exitosa vida dedicada a las ventas allá en EE.UU., ha vuelto a sentir el bichito del arte picándole en zonas creativas que anduvieron anestesiadas mucho tiempo. Hoy da clases de batería en la School of Rock, de Miami, mientras hace cástings para satisfacer otra faceta suya: la actuación. “Lo que sientes luego de estar a punto de morir es que te falta tiempo para hacer lo que en verdad quieres. Esa sensación me ha cambiado todo”.

Otro renacimiento es el del carismático Patricio Suárez-Vértiz, que, luego de lanzar en los años 90 algunos éxitos como “Disco bar” o “En la playa”, pasó buen tiempo retirado del mainstream del mundo musical, viviendo el silencioso anonimato del migrante. Fue una experiencia que tuvo momentos difíciles, como lo ha contado varias veces, de los cuales sacó lecciones: “Todo ese tiempo me enseñó a conocerme a mí mismo. Estar fuera de la fama, que te puede marear, me hizo ver que las cosas sencillas son las más bellas: una buena conversación, el silencio, un vaso de agua, sentarte en un parque, mirar el mar. Son cosas que no tienen precio. Lo que pasa es que andamos distraídos. Para mí, alejarme de la bulla de la fama fue una enseñanza”.

Patricio Suárez-Vértiz ha retomado su carrera musical con conciertos que repasan su etapa solista como los éxitos de Arena Hash. Recientemente ha debutado como entrevistador. (Foto: Elías Alfageme). / SOMOS > ELIAS ALFAGEME

Así como Patricio, Arturo Pomar Jr. intentó una carrera musical solista tras la implosión de Arena Hash. Su único disco se llamó “Pega” e irónicamente no pegó. “En la época de Arena Hash, yo escuchaba mucho metal: Van Halen, Ratt, Mötley Crüe, pero también mucho rap y cosas que acá al menos no llegaban. Pedro me molestaba: “Ahí viene el ‘Gordo Rap’”, decía. Así que un día sacamos ese disco, pero quizá salió muy temprano para acá. Hoy todos escuchan rap en el país, está en todos lados, pero en esa época no fue tan sencillo moverlo. No se entendió”.

En Arena Hash, Arturo y Patricio trabaron una relación de amistad entrañable, que iba más allá de la química que suelen tener las secciones rítmicas en una banda. “En la época de la banda yo era el más “viejo” y Patricio el más joven. Creo que tenía 14 años cuando armamos el grupo. Estábamos en secundaria cuando un día apareció Pedro, buscando salón por salón por todo el colegio (María Reyna) a ver quién tocaba un instrumento. Con tantos años de conocernos, Patricio no es solo un amigo, es un hermano, siempre distraído, ocurrente. Es un mate de risa”, cuenta Pomar. En su turno, Patricio le devuelve la flor a su compañero: “¿Qué te puedo decir? Arturo para mí es el mejor baterista del universo”.

La banda Arena Hash en el día de su graduación del colegio. Figuran Arturo Pomar Jr. Patricio Suárez-Vértiz, Pedro Suárez-Vértiz y Alex Kornhuber. Este último partiría a estudiar afuera y en su reemplazo entró Christian Meier. (Foto: archivo personal Pomar).

Segundas oportunidades

Luego de 17 años de exilio, Patricio volvió al Perú en las épocas del COVID-19 para estar con su familia, y lo que vio del país realmente no se lo esperaba. La gente lo recordaba, lo saludaban y le pedían con cariño que se vuelva a subir a un escenario. “ De pronto me salió un concierto, luego otro y otro más, y así no he parado. Siempre supe que a Arena Hash le tenían cariño, pero lo que me están dando es una locura, es un acto divino”.

En marzo, Patricio y Arturo se juntaron en un escenario después de años para tocar algunos temas de Arena Hash. (Foto: Elías Alfageme). / SOMOS > ELIAS ALFAGEME

Desde su retorno, Patricio demostró en distintos espacios de conversación (televisión, canales de YouTube) ser el entrevistado ideal: conversador, sin filtro, lleno de anécdotas y honesto. Era cosa de tiempo para que alguien inteligente le ofreciera abrir su propio canal, el mismo que ha debutado este año. El espacio se llama “Patricio tal cual” y por su sillón ya han pasado Carlos Alcántara, Melcochita, Salim Vera, Wicho García, Susan León, Pochi Marambio, entre otros. “Yo estaba reacio, pero me convenció ver a tanta gente diciendo que debería tener un programa. La única condición que les puse fue que me dejaran ser yo mismo” , enfatiza.

En marzo, Patricio y Arturo se juntaron después de años para un show en Lima en el que tocaron temas de Arena Hash. La amistad y el contacto nunca lo perdieron, pero el haber compartido escenario juntos les está dando algunas ideas que esperan cuajar pronto. Mientras Arturo alista un show de ‘stand-up comedy’, Patricio reflexiona sobre todo lo bueno que le ha pasado este par de años: “Es el resultado de no tener nada que perder y de no fingir. Fingir es una pérdida de tiempo”. //