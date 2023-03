“A veces, pienso que compongo un personaje muy heroico o muy villano. Por defecto, uno se maltrata y otro sobresale. Es difícil mantener el equilibrio. Y las personas preguntan si soy de izquierda, derecha, naranja, rojo, morado o de todos los partidos juntos. Pero intento ser neutral, cómico y darle un lugar a cada animación que hago, porque el mensaje final de mis videos es que no debemos defender a ningún político”, dice a Somos Jesús Félix-Díaz, mientras está al frente de su computadora mirando los bocetos en blanco y negro de sus personajes.

El anime de Polo Verde "Dinamita", parecido a Dina Boluarte, es un personaje del video ficticio “Elecciones Generales 2023”, que marca la distancia con el cambio de mando ocurrido en diciembre de 2022.

Antes de ganar popularidad, diseñaba animaciones de artistas musicales. Su colaboración más importante se dio con la cantautora australiana Sia y el productor nigeriano Burna Boy en el videoclip “Hey, boy”, una propuesta de dibujos al estilo del personaje de los Looney Tunes, Roger Rabbit. Sin embargo, durante el tiempo de elecciones presidenciales en 2021, redireccionó su trabajo. Todo empezó cuando notó que, en las reuniones de familia y amigos, las personas discutían acaloradamente de política mientras él intentaba apagar el alboroto con algo de humor.

Así nacieron los personajes de “Elecciones Generales 2021 Perú”. Por un lado, aparece ‘Porky’ y el fantasma de la Virgen María, un dibujo inspirado en Shaman King, el anime que tiene una sombra protectora en situaciones difíciles. Cualquiera lo confunde con Rafael López Aliaga. También está ‘la peleadora naranja’, una figura parecida a Keiko Fujimori que lleva en las muñecas los grilletes de Kratos, el protagonista del videojuego “God of War”. Por otro lado, hay un dibujo muy parecido al excongresista Jhonny Lescano, que lleva una lampa en la mano al estilo de Thor, uno de los vengadores del Universo Cinematográfico de Marvel.

'Porky' es uno de los personajes más vistos en los videos de Polo Verde.

Entre otros guiños políticos, Félix-Díaz juega con el lápiz digital del programa Procreate sin caricaturizar hechos sensibles, como las marchas en contra del gobierno de Dina Boluarte, pues eso sobrepasaría sus límites como artista. Pero tampoco compite con las subjetividades de quienes podrían pensar que un anime de Daniel Urresti con un arma en la mano es demasiado para una parodia. “¿Qué si tengo miedo de caricaturizar políticos? Sí, claro. Pero, si alguien me denuncia, está en todo su derecho. Por eso, mi abogado siempre me da recomendaciones antes de publicar”, comenta el diseñador.

Municipalidades y otras instituciones, incluso el Partido Morado, se comunicaron con el ilustrador para que integre su equipo. “Pero a mí no me interesa, en verdad”, dice. Además, gana más como independiente. Si una empresa pide a Félix-Díaz una animación de un minuto, eso le puede costar hasta 8 mil soles. En sus redes sociales sus animaciones son gratuitas. “Nadie me paga por los videos de mi canal, entonces los hago como quiero”, agrega. Su ganancia es la popularidad y la posibilidad de conseguir más proyectos interesantes con otras empresas. No importa si un minuto de video conlleve la creación de más de 200 dibujos en un par de horas.

Jesús Félix Díaz también cuenta con ilustraciones de series en streaming, como “El juegod el calamar” (“Squid Game” en inglés).

Una vez el diseñador ganó miles de soles de sorpresa por publicar un video con personajes políticos. Durante la edición de “Elecciones Generales - 2da vuelta”, contactó al músico ayacuchano Alvin Mendoza para traducir al quechua la canción del grupo Asian Kung-Fu Generation que aparece en el anime “Naruto”. Asimismo, se comunicó con un percusionista para agregar zampoñas y quenas a la música. En ese video, YouTube ofreció la opción de compartir los derechos de la nueva versión musical con los autores originales. Y su equipo de diseñadores aceptaron.

Hace un año, Jesús Félix Díaz recibió la propuesta de pintar un mural con el rostro de Merlina, el personaje principal de la actriz Jenna Ortega en “Wednesday”, una serie de Netflix. El trabajo se realizó en el barrio Suba-Puertas del Sol en Bogotá, Colombia.

“Pero, actualmente, ya me está cansando todo ese tema político”, revela el artista. Detrás del trabajo de ilustración, hay un deseo por cambiar la narrativa de los multiversos de animes de figuras políticas que se pelean a sangre fría. Por eso, su última animación es una recreación de la sesión musical de Shakira y Bizarrap, el famoso DJ y compositor argentino. Asimismo, trabaja en un nuevo video de “Tormenta”, la colaboración de Bad Bunny y Gorillaz, pero en versión animada.

“Al publicar la canción de Shakira, YouTube da la opción de que ella pueda ver mi video producido, y lo quiera monetizar, pero yo tendría que darle permiso”, explica el animador. “¿Porque le darías permiso a Shakira para que monetice tu animación?”, se le pregunta a Félix-Díaz. “Claro, pero prefiero que la ganancia del trabajo vaya para nadie. Como perro del hortelano, que no come ni deja comer”, bromea el artista.

