La fiesta de cumpleaños que realizó Jefferson Farfán a su hijo a bordo de un yate en Miami ha sido el centro de atención durante los últimos días, provocando diversas reacciones y comentarios, a los cuales el exfutbolista salió a responder con ironía.

Ante el mensaje del exfutbolista publicado en redes sociales, la presentadora de televisión Rebeca Escribens salió al frente para responder en “América Espectáculos”.

“Este tema ha causado sensación toda la semana y ha sido portada de muchos medios. Yo también me metí a comentar y siempre lo hago tratando de respetar desde una posición muy humilde como mamá, y lo dije, que bacán que celebren el cumpleaños de los hijos”, empezó diciendo Rebeca Escribens.

“Vemos las imágenes y decimos: ‘un yate, a un chiquito de 15 años’, pero, por otro lado, cuando volteas y piensas desde otro lugar, dices: ‘que te importa a ti lo que haga el señor Farfán con su hijo’. Cada uno da a sus hijos lo que quiera, para eso se saca la mugre trabajando”, añadió la conductora de televisión.

Asimismo, Rebeca Escribens intentó calmar los ánimos y zanjar la polémica con Jefferson Farfán aclarando que lo único que le molesta es que no le pasen el contacto para celebrar su cumpleaños en un yate.

“Nos sacamos la mugre para darle la mejor educación a nuestros hijos y estoy segura que ellos, como padres (lo hacen), hablo de Melissa y Farfán, y ¿por qué no celebrar el cumpleaños de su hijo? Lo que si me molesta es que no me pasan el dato del yate. Finalmente, cada quien le da a sus hijos lo que quiere”, sentenció.

¿Qué dijo Jefferson Farfán?

A través de su cuenta oficial de Instagram, la ‘Foquita’ respondió algunas preguntas de sus fans y sorprendió a todos al responder a un usuario que le aconsejó, a modo de broma, que no vuelva a celebrar el cumpleaños de su hijo en un yate.

“Ahora estoy buscando una canoa, a ver si así dejan de jod… y hablar tanta estupidez”, expresó el exdelantero de la selección peruana a través de sus stories de Instagram.

“Así que ya saben todos en Lima, no vayan a llevar a sus hijos en un yate porque primero hay que educarlos y enseñarles a ganarse las cosas, para que sean humildes. O sea, 20 años jugué por las hu…”, añadió en su post.