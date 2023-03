Después de su ruptura con Alan Castillo, más conocido como ‘Robotín’, las cosas entre ambos no han estado del todo bien. Puesto que, Castillo decidió patentar los derechos de su nombre artístico y el de la venezolana Karelys Molina ante Indecopi. Por lo que, Molina prefirió dar un paso al costado y dejar de usar el nombre de ‘Robotina’.

Karelys fue contactada por Trome para saber cuál era su posición frente a la decisión tomada por su ex pareja al patentar el nombre por el que se hizo conocida en la farándula peruana y los empresarios que contrataban su show para entretenerse.

“Hablé con él para seguir presentándome como Robotina, pero le incomodó que use el nombre porque más adelante va a buscar otra Robotina, y no quiere que la gente se confunda y un montón de excusas más, así que no quise seguir más con ese tema y, por eso, decidí llamarme Robótika”, comentó la popular ‘Robotina’.

Sin embargo, Molina aseguró que esto no será impedimento para que continúe con su personaje, simplemente ahora cambiará el nombre a ‘Robótika’, iniciando desde cero una vez más su carrera artística.

“Voy a empezar de cero con mi nuevo personaje, también pienso crear un traje para que la gente empiece a reconocerme como Robótika (...) Me gusta hacer comedia y que la gente se divierta, pero mi pasión es el baile”, aseguró a Trome.