Alan Castillo o ‘Robotín’, como es conocido por la mayoría de sus seguidores, fue sentenciado el pasado fin de semana junto a Dalia Durán en la primera gala de “El Gran Show”, pero está dispuesto a dar todo por quedarse en el reality, pues se ve como uno de los posibles candidatos a levantar la copa.

Es por ello que convocó a Karelys Molina, la popular ‘Robotina’ y quien fue su pareja hasta hace poco, para que sea su refuerzo en el programa; sin embargo, la joven venezolana rechazó la invitación y no lo acompañará este sábado en la pista de baile.

“He llamado a ‘Robotina’ porque creo que sería un gran refuerzo, pero ella me ha rechazado, así que estoy sin refuerzo, quizá baile solo, ya veremos qué pasa”, comentó. En ese sentido, reconoció que si cayó en sentencia, fue porque no pudo practicar su coreografía.

“Estoy muy estresado, por todo lo que he vivido estas semanas, soy consciente de que estoy en sentencia porque me faltó un poquito de ensayo la semana pasada, pero esta, vengo con fuerza. La gente piensa que yo no bailo, pero voy a demostrar mi verdadero talento”, indicó.

Sobre si el ‘ampay’ que protagonizó hace unas semanas con una joven en una sauna y que provocó que su relación termine esté afectando su performance, se defendió y dijo: “Me siento triste, porque ha sido un año y medio de convivencia…Yo admito que cometí errores, pero no fui infiel, sin embargo, todo el Perú no me cree”.

‘Robotín’ también lamentó los cuestionamiento que recibe en redes sociales por su supuesta infidelidad. “A mí me han dado con palo y me siguen dando con palo. Me critican mucho, pero, yo intento continuar. La gente no confía en mi palabra, en mi versión, más le creen a la chica que salió a hablar de mí”, precisó.

Finalmente, le envió un mensaje a Dalia Durán, su rival de este sábado en “El Gran Show”: “Prepárate, porque quién se quedará en el programa soy yo. Yo voy a dar todo de mí porque no quiero irme, yo no vine al programa para durar solo una semana, este sábado salgo con todo”.