Tilsa Lozano reapareció en televisión, en el set del programa “En boca de todos”, y habló sobre el lamentable robo que sufrió en su vivienda, ubicada en una exclusiva zona de Chorrillos. Según reveló ‘Tili’, le robaron artefactos, joyas y objetos valorizados en 150 mil dólares.

“Ni siquiera he podido regresar a mi casa. Me siento insegura, tengo miedo. Es un trauma, sé que muchas personas lo han pasado, pero son mis hijos los que están de por medio. No tenía ni un mes de haberme mudado. Ahora cómo los dejo solos”, dijo en el programa.

Superado el momento, la ‘exvengadora’ fue consultada por su opinión respecto al momento que atraviesan diversos personajes de la farándula local.

Durante el segmento llamado: “Preguntas calientes”, Tilsa Lozano fue consultada si trabajaría en una producción con la actriz Vanessa Terkes, su excompañera de conducción en “Titanes”, y su respuesta llamó la atención de todos.

Según relató la empresaria, no volvería a trabajar con Vanessa Terkes a menos que haya un buen pago de por medio. Además, dijo que la actriz “le cae mal”.

“No me provoca verla... Simplemente me cae mal, porque trabajé con ella y fue una tortura. No todos nos llevamos bien, igual no le deseo el mal, no me parece una chica mala”, manifestó la exjurado de “El artista del año”.