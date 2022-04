En la reciente emisión de “En boca de todos”, Melissa Paredes encaró al terapeuta Tomás Angulo y le recordó que en el pasado la llamó ‘bandida’, cuando protagonizó ‘ampay’ con el bailarín Anthony Aranda.

“Hoy lo veo aquí a usted hablando de errores y todo, me parece muy bien, pero en su momento usted me señaló de una manera tan fea, de decir de bandida para abajo y de decirme que me deberían quitar a mi hija”, increpó Paredes a Tomás.

Tras escuchar el descargo, el psicólogo se dirigió a la modelo para disculparse públicamente por los adjetivos con los que se refirió a ella en el pasado.

“Te quería pedir (disculpas) de corazón a corazón. La palabra bandida tiene muchas acepciones si esta palabra te molestó, te pido disculpas públicamente. Somos personas públicas y cada programa tiene diferentes formatos. Te pido disculpas nuevamente y no quiero que te vayas con la idea de que Tomás Angulo es mala leche o que te calificó mal”, comentó Tomás Angulo.

La exconductora de “América Hoy” señaló que todos se pueden equivocar, incluso confesó que ella lleva terapias para dejar el rencor en el pasado. “Yo creo que como seres humanos nos podemos equivocar. Yo hago terapias para dejar el pasado atrás, el rencor, pero bueno, es parte de; sin embargo, yo sigo, no he dejado de trabajar ningún momento”, puntualizó.

Antes de terminar con el tema, Paredes expresó que acepta las disculpas de Tomás Angulo. “Estamos expuestos a esto y yo siempre sigo, estoy adelante. Por supuesto que sí (acepto las disculpas)”, finalizó.

