La conductora de televisión Tula Rodríguez recordó con emoción a su fallecido esposo, el empresario televisivo Javier Carmona, quien falleció en el 2020 tras estar dos años en estado vegetativo.

Rodríguez, quien participará en una entrevista con la periodista Carla Chevez para un podcast del diario Trome, explicó que volvería a repetir la historia que vivió junto con Carmona.

“Cuando yo he dicho “te amo” a alguien, se lo he dicho con tanta verdad y eso solamente ha sido con él”, expresó la exmodelo entre lágrimas.

“No me arrepiento haberme casado con él. Volvería a repetir la historia, aunque haya sido dura y aunque me haya tocado un final complejo, yo lo volvería a repetir”, agregó después.

Cabe mencionar que la entrevista será emitida el miércoles 11 de octubre, a las 11:00 a.m. en Facebook y a las 6:00 p.m., en YouTube.

Tula Rodríguez hablará de Chiquito Flores y Gisela Valcárcel

Por otro lado, la presentadora de televisión, habló también de su expareja, el arquero Carlos “Chiquito” Flores Ascencio, con quien reveló tuvo un encuentro casual. “Fue mi flaco años, vuelvo a repetir, si no hubiera hecho lo que hice, no sería la mujer que soy hoy”, dijo.

Asimismo, se refirió a la empresaria Gisela Valcárcel, indicando que ella no irrumpió en la relación que su fallecido esposo tenía con la Valcárcel.

“Hay una polémica que siempre ha vendido, una víctima y alguien vivo. Aquí no hay víctimas, acá no, en esta historia no la hay, pero si la gente ha querido consumir, está bien”, dijo. Soy una mujer lo suficientemente independiente para trabajar sin tener que agachar la cabeza con algo que yo sé que no hice”, complementó.