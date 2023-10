La mediática Samahara Lobatón arremetió nuevamente contra la cantante Yahaira Plasencia al decirle “amante” durante una conversación con el cómico Alfredo Benavides en “La casa de Magaly”.

En ese sentido, Lobatón relató que un conocido suyo trató de presentarle a Plasencia durante una fiesta, la hija de Melissa Klug reveló que se encontraba en estado de ebriedad por lo que decidió no recibir su saludo.

“Una vez (me crucé a Yahaiara Plasencia), no la saludo. Me la quisieron presentar borracha una vez, yo estaba borracha. No tengo nada que hablar con ella”, expresó la influencer.

Samahara Lobatón le dice “amante” a Yahaira Plasencia

Por otro lado, Samahara Lobatón calificó de “amante” a la salsera, luego de que Alfredo Benavides le contara que en episodios anteriores, la cantante Lucía de la Cruz y el maquillador Carlos Cacho se declararon fanáticos de la salsera.

“Solo faltabas tú”, dijo el cómico. En ese sentido, Lobatón respondió de forma determinante: “Amante, también”.

“Romper una familia... ¿Cómo vives con la culpa de que rompiste un hogar?”, agregó Samahara.

MÁS INFORMACIÓN: Melissa Klug asegura que por el bien de su salud mental prefiere no hablar de Samahara Lobatón