Samahara Lobatón se presentó en el programa “Hablemos de Belleza” para hablar sobre la relación amorosa que tiene con Bryan Torres desde hace cuatro meses. La hija de Melissa Klug se mostró enamorada y reveló que convivirá con su actual pareja.

“Me voy a mudar pronto, es algo propio así que estoy feliz por eso. Me siento preparada. En verdad Bryan me da seguridad y me siento feliz a su lado. Él duerme en mi casa todos los días, ya es casi una convivencia”, contó.

SIGUEN LOS PROBLEMAS LEGALES CON YOUNA

Durante la conversación con el mencionado medio, Samahara Lobatón confesó estar cansada de los líos mediáticos con su expareja Youna, por lo que tomará acciones legales en su contra. Asimismo, le pidió que se haga cargo de la hija que tienen en común.

“La verdad que contra Youna vamos a tomar varias acciones legales, él ha sobrepasado todos los límites, esto es acoso, está vulnerándome a mí y a mi hija a nivel nacional, a la mamá de su hija, a la mujer que dice que ama. Yo llegue a un límite, no pretendo darle más alas”, dijo la influencer.

“Lo que le digo a Youna, es que ya pare, que su show mediático ya cansa, que sus mentiras aburren, que se preocupe por su hija, que se preocupe en llamarla y que sea un papá”, agregó.