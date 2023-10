El pasado 28 de septiembre, se divulgó una grabación donde se escucha a Samahara Lobatón expresándose con comentarios racistas hacia Youna y su familia. A pesar de lo ocurrido, la integrante de “La Casa de Magaly” no ha querido pedir disculpas por sus palabras y argumentó su decisión señalando que se encontraba en medio de un proceso legal.

En este sentido, la madre de la influencer, Melissa Klug, fue consultada por la actitud que tuvo su hija durante su participación en uno de los últimos programas de “América Hoy”, y aunque se mantuvo en silencio ante las preguntas en vivo, detrás de cámaras opinó un poco al respecto.

¿CUÁL FUE LA OPINIÓN DE MELISSA KLUG SOBRE LOS INSULTOS RACISTAS DE SU HIJA?

Janet Barboza, una de las panelistas del programa de espectáculos “América Hoy”, le consultó a Melissa Klug sobre las declaraciones de Samahara. Teniendo en cuenta que la empresaria se prepara para dar a luz a su bebé con Jesús Barco el próximo mes de noviembre, decidió no involucrarse en polémicas y mantenerse al margen al tema relacionado con su hija.

“Por salud mental no veo lo que habla, prefiero evitar. No quiero ver”, aseguró la popular ‘Blanca de Chucuito’, quien agregó que si bien hay cosas que escucha, se mantiene firme en su posición de no opinar al respecto.

No obstante, en otro momento fue abordada por una reportera del programa de espectáculos, y aunque intentó seguir evitando el tema de Samahara, dejó en claro que desaprueba sus comentarios.

“Mis hijos son unos morenitos hermosos, ella es morena, sus papás son morenos, entonces olvídate, no comparto”, expresó Klug, además de enfatizar que su hija ya es una adulta y debe responsabilizarse por su actos.

Posteriormente, la reportera le preguntó si considera que su hija es inmadura y la empresaria simplemente atinó a asentir con la cabeza. “Como te digo, ella ya es adulta y tiene que ser responsable de las cosas que dice y hace”, sentenció.

¿QUÉ DIJO SAMAHARA LOBATÓN CONTRA YOUNA?

En la emisión del 28 de septiembre del programa “Amor y Fuego”, se compartió un audio en la que se escucha a Samahara Lobatón usando términos despectivos como “negros” y “cholos” contra Youna, el padre de su hija, y su familia. Según ella, argumentaba que su hija es “hermosa y “blanca”, y que no se parece para nada a su papá, según recoge Infobae.

Posterior a esta hecho, la joven y su padre Abel Lobatón fueron invitados a “América Hoy” para que hablen su relación de padre e hija. Sin embargo, las presentadoras del programa aprovecharon su presencia para preguntarle por sus polémicas declaraciones.

“No me considero una persona racista, por supuesto que no, me considero negra, morena, mi familia es morena. Es un tema que no puedo tocar”, declaró Samahara.

A pesar de que las conductoras del programa de espectáculos intentaron convencer a Samahara de disculparse, la influencer prefirió guardar silencio y señalar que no puede tocar el tema por un tema legal.

¿CÓMO SE MANIFESTÓ EL MINISTERIO DE CULTURA EN ESTE CASO?

El Ministerio de Cultura, principal ente rector de la interculturalidad, publicó un comunicado en el que expresaron su postura ante los comentarios racistas de Samahara Lobatón.

“Estas frases constituyen un acto de discriminación étnico-racial porque afectan el reconocimiento del derecho a la igualidad y no discriminación de las personas y grupos étnicos aludidos con los pueblos indígenas u originarios y el pueblo afroperuano”, se lee en la misiva, donde además señalaron que denunciarán el hecho ante el Ministerio Público para que se tomen la acciones correspondientes.