Vernis Hernández dijo que considera que Yahaira Plasencia no es una cantante netamente salsera.

“Para mí Yahaira no es netamente salsera. Es más, cuando cantaba salsa no me gustaba su estilo, creo que lo urbano le queda mejor, ese es su campo y parece que le funciona bien porque sigue apostando por ello”, enfatizó Vernis al diario Trome.

La artista cubana dijo que hasta el momento no ha escucha “Dime”, el reciente tema que lanzó la expareja de Jefferson Farfán.

“No he escuchado su última canción, solo he leído las críticas que le hacen, de todo le dicen en las redes sociales, pero espero que le vaya bien. Es más, hasta dicen que paga publicidad para que se vea su video en diversas plataformas, y eso no me parece mal, son estrategias válidas de marketing”, agregó.

Asimismo, la cubana aclaró a Sergio George de que la salsa no ha muerto pues en el Perú existe muchas orquestas y un mercado grande de fanáticos.

“Eso no es cierto, la salsa ha tenido sus bajones como muchos géneros en el mundo y en el Perú, pero aquí está vigente. Ha habido años que se escucha más salsa y otros donde predomina la cumbia, pero aquí en el país donde hay tantas orquestas y existe un público grande, no va a morir. La salsa va cambiando con el tiempo, se va adecuando a los gustos, pero la esencia se mantiene. Existen leyendas como Óscar de León o Willie Colón, y hasta hoy en día muchas orquestas siguen tocando sus temas, así que no está muerta”, puntualizó.

Vernis Hernández también se refirió a la reactivación de los shows presenciales. “El viernes viajé temprano a Moquegua para la inauguración de la plaza de armas y este sábado estaré en un restaurante campestre, pero solo estoy haciendo shows al aire libre como establece el gobierno. Me han llamado para los ´privaditos’ pero no los acepto, creo que es irresponsable porque la pandemia no ha sido superada, creo que debemos ir reactivándonos poco a poco”, contó.

