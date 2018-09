La fiscalía de Los Ángeles dijo que no procesará al actor estadounidense Kevin Spacey por una acusación de agresión sexual de 1992 porque está fuera del estatuto de limitaciones de California, y que tampoco acusará al actor Steven Seagal y al comediante Anthony Anderson por dos cargos de agresión sexual.

Las acusaciones de 1993 contra el actor de filmes de acción Seagal está fuera del estatuto de limitaciones, mientras que la acusadora de Anderson declinó ser entrevistada y se desestimó el procesamiento por falta de evidencia, informó la oficina.

Anderson negó en julio haber actuado incorrectamente. Seagal no pudo ser contactado inmediatamente para hacer comentarios.

El caso de Spacey, que involucra a un hombre adulto, fue presentado ante los fiscales de Los Ángeles en abril y había estado bajo revisión. La naturaleza y el origen de la acusación no fueron revelados. La fiscalía distrital dijo el martes en un documento de evaluación de los cargos que el procesamiento había sido desestimado. Spacey no pudo ser ubicado para comentarios.

Spacey quedó envuelto en una controversia en 2017 cuando el actor Anthony Rapp lo acusó de intentar seducirlo en 1986 cuando tenía 14 años. Spacey se disculpó por cualquier comportamiento inapropiado con Rapp, pero no ha hecho comentarios desde entonces y se ha alejado de la vida pública.

La oficina del fiscal de Los Ángeles dijo en agosto que estaba revisando una segunda acusación de agresión sexual contra Spacey, pero se negó a dar detalles. El caso aún está en revisión.

Spacey, ganador del Oscar por "Belleza Americana", es uno de las decenas de hombres de la industria del entretenimiento y la política acusados de agresión sexual en los últimos 10 meses, en parte como resultado del movimiento #MeToo.

El año pasado lo echaron de la serie de televisión de Netflix "House of Cards" y quedó fuera de la película "All the Money in the World".