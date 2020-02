Un jurado de Nueva York declaró este lunes al extitán de Hollywood Harvey Weinstein culpable de agresión sexual y violación, un veredicto histórico que inaugura “una nueva era” para el #MeToo al otorgarle su primera victoria en las cortes.

Tras casi un mes de juicio y cinco días de deliberaciones, el jurado halló culpable a Weinstein, de 67 años, de agresión sexual en primer grado por practicar sexo oral forzado a la exasistente de producción Mimi Haleyi en julio de 2006.

El exproductor de “Pulp Fiction” también fue declarado culpable de violación en tercer grado de la exactriz Jessica Mann en marzo de 2013.

Pero fue hallado no culpable del delito de violación en primer grado de Mann y de dos cargos de depredación sexual, los delitos más graves de los cuales era acusado y por los cuales arriesgaba a ser sentenciado a cadena perpetua.

Weinstein será sentenciado el 11 de marzo por el juez James Burke y debe permanecer encarcelado hasta entonces. Enfrenta una pena mínima de cinco años de prisión y una máxima de 29 años.

El juicio fue el primer caso penal derivado del aluvión de acusaciones contra Weinstein de más de 90 mujeres, incluidas las actrices Gwyneth Paltrow, Salma Hayek y Uma Thurman. La mayoría de esos casos eran demasiado antiguos y habían prescrito.

Aquí los testimonios de algunas de las actrices:

EMMA DE CAUNES

En París, en el año 2010, Emma de Caunes conoció a Harvey Weinstein por primera vez durante una noche en el Festival de Cine de Cannes. El productor le propuso almorzar con él. Durante esta reunión, anunció que producirá una película de un director famoso en Francia. Luego le dijo que tenía el guión en su habitación y la invita a que lo acompañe. Emma de Caunes se negó pero acabó por ir ante la insistencia del productor.

Harvey Weinstein va al baño, y la actriz piensa que solo se está lavando las manos, pero escucha el sonido de la ducha. El cineasta sale desnudo. Él le pide a ella que se acueste en la cama y le explica que muchas mujeres han hecho esto antes que ella. “Estaba petrificada”, dijo Emma de Caunes, “pero no quería mostrarle que estaba asustada porque sabía que cuanto más sintiera mi miedo, más emocionado estaría. Era como un depredador con un animal salvaje”.

ANGELINA JOLIE

La actriz Angelina Jolie reveló al medio estadounidense The New York Times que tuvo una mala experiencia con él en su juventud y decidió no volver a trabajar con él y advertir a otros cuando lo hicieron. La intérprete rodó bajo sus órdenes en la cinta “Playing By Heart”. El productor quiso abusar de ella en una habitación de hotel durante el lanzamiento de dicha cinta.

GWYNETH PALTROW

La actriz Gwyneth Paltrow contó que el hombre que lanzó su carrera la acosó en su hotel de Beverly Hills cuando tenía apenas 22 años e, incluso, intentó abusar de ella, pero logró zafarse.

La intérprete coincidió con el productor de Hollywood cuando protagonizó la adaptación de la historia de Jane Austen, “Emma”.

Antes del comienzo del rodaje de la cinta, el productor la citó en su suite del hotel para una supuesta reunión de trabajo, sin embargo, este encuentro terminó con el magnate poniendo sus manos sobre ella y sugiriéndole que fueran a la habitación contigua para hacerse masajes. “Era una niña, estaba petrificada”, dijo en una entrevista con el medio estadounidense The New York Times.

ASIA ARGENTO

La actriz italiana contó que cuando tenía 21 años, en 1997, uno de los productores de Weinstein la invitó a lo que ella creía era un evento de Miramax en el Hôtel du Cap-Eden-Roc, en la Riviera francesa. Al llegar se percató de que no había ninguna fiesta, solo una habitación de hotel vacía preparada por Weinstein.

Al principio, el Weinstein se mostró amable con ella y alabó su trabajo en cine, pero minutos más tarde salió con una crema y le pidió que le hiciera masajes, detalló la actriz al medio New Yorker.

Tras negarse al pedido, le arrancó la falda, abrió sus piernas y le practicó sexo oral. “Me aterrorizó. No se detuvo. Fue una pesadilla”, añadió.

CARA DELEVINGNE

La actriz y modelo usó su cuenta de Instagram para denunciar a Weinstein y relatar cómo sufrió acoso sexual por parte del productor. “Cuando empecé a trabajar como actriz, estaba trabajando en una película y recibí una llamada de Harvey Weinstein preguntando si había dormido con alguna de las mujeres con las que me había visto en los medios de comunicación. Fue una llamada muy rara e incómoda.... No respondí a ninguna de sus preguntas e intenté colgar el teléfono, pero antes de hacerlo, me dijo que si yo era gay o decidía estar con una mujer especialmente en público, que nunca obtendría el papel de una mujer heterosexual o lo haría como una actriz en Hollywood”, explica en su red social.

Años después, Weinstein la invitó a su habitación, algo que Delevingne rápidamente rechazó. La insistencia y la inocencia se estaría equivocando con él y finalmente aceptó tras mucho insistir. “Cuando llegué, me sentí aliviada al encontrar a otra mujer en su habitación y pensé que estaba a salvo. Nos pidió que nos besáramos y ella empezó a avanzar hacía mí. Me levanté rápidamente y le pregunté si sabía que podía cantar. Y comencé a cantar... pensé que mejoraría la situación, más profesional, como una audición... Yo estaba tan nerviosa”, relató.

Y añadió: “Después de cantar volví a decir que tenía que irme. Me acompañó hasta la puerta y se paró frente a ella y trató de besarme en los labios. Lo detuve y logré salir de la habitación. Siempre pensé que me dio el papel en la película por lo que pasó. Desde entonces me sentí fatal por hacerla. Sentí que no merecía el papel”. Tras el incidente, Delevingne asegura que no sabía si contarlo, no quería hacer daño a su familia y se sentía culpable. “Estoy aterrorizada de que estas cosas le hayan sucedido a tantas mujeres que conozco y que nadie haya dicho nada por miedo”, sentenció la modelo.

ASHLEY JUDD

La actriz contó que hace dos décadas habí­a llegado a una habitación de hotel para lo que pensó que serí­a una reunión de negocios, sin embargo, no fue así. Weinstein primero se ofreció a darle un masaje, y cuando ella dijo que no, le pidió a ella que le diera uno a él.

Se negó a tomar asiento y tras su insistencia, Judd le dijo que sería suya “solo cuando ganara un Oscar en una de sus pelí­culas”. Weinstein le hizo una contraoferta: “Cuando seas nominada”. “Y yo dije, ‘No. Cuando gane un Oscar’. Y entonces simplemente huí”, contó.

