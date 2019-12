El actor Jack Black, recordado por su rol protagónico en películas como “Escuela de Rock”, “Amor ciergo” y “The Holiday”, reconoció que su retiro de la actuación está más cerca de lo que muchos esperaban.

A sus 50 años, Black ha tenido una larga y fructífera carrera en el mundo de la actuación, especialmente en el cine; sin embargo, parece que eso pronto acabará debido a que el actor planea pasar más tiempo en casa, con su familia, en vez de estar en un estudio de grabación.

En una reciente entrevista con el portal Balance, el actor deja entrever que “Jumanji: Next Level” podría ser una de sus últimas películas. Además, dijo que le quedan un par de proyectos que le gustaría concluír.

“Bueno, tengo otro disco de Tenacious D que me gustaría hacer. Quizás una película más. Estoy disfrutando la idea del retiro temprano. No tan temprano. Ya tengo 50, he estado diciendo durante mucho tiempo que “Jumanji: Next Level” será la última película. Ya veremos. Realmente no puedo decir cuál es mi próximo paso porque es demasiado pronto, tengo un par de trucos bajo la manga. Pero no demasiados. Espero terminarla muy pronto y cabalgar hacia la puesta de sol”, expresó Black.

Sin embargo, no todo estaría perdido ya que Black no descartó la idea de volver a la pantalla grande si se presenta una buena oferta. Por lo pronto, planea conseguir un trabajo en Los Ángeles para estar cerca a su familia y dedicarse de lleno a su canal en YouTube.

“No soy un tipo que tenga planes para los próximos cinco años. Realmente miro hacia el frente. De alguna manera vivo el día a día. Y si surge algo, ya sabes, obviamente si Tarantino llama a la puerta, voy a hacer esa película”, precisó el actor.