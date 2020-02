Kim Kardashian acaba de publicar una peculiar fotografía para saludar a todos sus seguidores de Instagram por San Valentín.

En imágenes se puede ver a la modelo y empresaria acompañada de un ave de varios colores. La publicación de Kim cuenta con más de 400 mil ‘likes’.

“¡Feliz día de San Valentín! Pink 8 es mi sombra favorita para las vacaciones. ¿Qué lindo es este pájaro, chicos?”, escribió Kim Kardashian en su cuenta de Instagram.

“Feliz día de San Valentín, Kim”, “Me gusta esa ave”, “Tierno animal”, “Gran maquillaje”, “Eres la mejor”, fueron algunos de los comentarios que se pueden encontrar en las redes de la esposa de Kanye West.

La figura de “Keeping Up with the Kardashians” es una de las más importantes en las redes sociales en todo el mundo. Cada publicación que realiza siempre llega a millones de ‘likes’ y comentarios.

Kim Kardashian está casada con Kanye West desde hace varios años y vienen pasando por su mejor momento. Solo hay que recordar que fue hace unos meses la pareja renovó sus votos en una ceremonia donde estuvieron invitados su familia y sus amigos más cercanos.

La figura de la televisión muestra todo su apoyo a su esposo en la nueva etapa que atraviesa en relación con Dios. “Está pasando por un viaje hermoso y yo lo apoyo”, indicó la socialité en una reciente entrevista.