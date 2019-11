Noah Centineo pertenece a una generación de jóvenes actores que alcanzaron la fama por producciones de Netflix, el servicio de televisión por streaming más popular del mundo. Él consiguió un nuevo reconocimiento en su, de momento, breve carrera en los People’s Choice Awards.

Al ser llamado para recibir el premio a Estrella de comedia 2019 por la película “La cita perfecta”, Noah Centineo subió al escenario ayudándose con muletas, así como un soporte para la pierna derecha.

People's Choice Awards. Noah Centineo recogió su premio en muletas. Foto: AFP.

¿Qué pasó con Noah Centineo para estar en tal estado de salud? Días atrás, el actor sufrió un accidente mientras jugaba básquetbol. El también intérprete de la película “To All the Boys I’ve Loved Before” se dislocó la rodilla.

Por medio de fotos en sus redes sociales, Noah Centineo ha compartido su proceso de recuperación; incluyendo lo complicado que es ducharse, lo cual requiere que envuelva su rodilla en plástico. Pero en estos difíciles momentos cuenta con el apoyo de su nueva pareja, la modelo Alexis Ren.

SOBRE LA CEREMONIA

Este año, la aclamada actriz de Hollywood, Jennifer Aniston es la segunda en recibir el premio “The People’s Icon of 2019”. El año pasado, Melissa Mccarthy aceptó la estatuilla para inaugurar el reconocimiento. Mientras, la ex vocalista de la banda No Doubt, Gwen Stefani recibe uno de los honores más importantes de la cultura pop al convertirse en la segunda celebridad en recibir el Fashion Icon Award de los E! People’s Choice Awards. En 2018, este reconocimiento fue otorgado a Victoria Beckham.

Los ganadores de cada una de las categorías, “Mejor película del 2019”, “Mejor álbum del 2019”, “Mejor show de TV del 2019”, “La influenciadora más bella del 2019”; entre muchas otras, fueron elegidos mediante el voto del público.