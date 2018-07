"El precio de la historia": Richard 'El Viejo' Harrison desheredó a uno de sus hijos

Tras la muerte de Richard "El Viejo" Harrison se conoció parte del testamento del fundador de la casa de empeño, quien habría desheredado a uno de sus hijos.

Originalmente, sus bienes iban a ser repartidos entre su esposa JoAnne Harrison y sus tres hijos Rick, Christopher y Joseph.

"Página Seis" difundió un extracto del testamento.

"Quiero expresar mi amor y mi afecto por Christopher Keith Harrison... no obstante, para propósito de este testamento he determinado con toda intención y conocimiento no proporcionarle a él y su problema", refiere el documento.

Hasta el momento se desconocen los motivos que le habrían llevado a sacar a su hijo de su testamento.

Ellos son los rostros de "El precio de la historia". (Video: HBO)

Richard falleció el 25 de junio, tenía 77 años y luchó por varios años contra el mal de Parkinson. Estaba rodeado de sus seres queridos en los días cercanos a su muerte.

"El precio de la historia" empezó a transmitirse en 2009, año desde el que se convirtió en un éxito sin precedentes. En 2011 uno de sus episodios fue visto por más de siete millones de espectadores, todo un récord para el formato.