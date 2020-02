Imponente, increíble, exuberante y alegre, fueron solo algunos de los calificativos atribuídos al show ofrecido por Shakira y Jennifer Lopez en el medio tiempo del Super Bowl 2020, el espectáculo de la Tv estadounidense que más expectativa genera a nivel mundial.

Anunciado como un evento que celebraría el orgullo latino, las divas pusieron a bailar al público asistente al estadio Hard Rock de Miami con una presentación que resaltó, primero, los estilos de JLo y Shakira por separado, para luego dar paso a un juego de voces, baile y fuego latino en dúo.

“Hola Miami”, así comenzó Shakira abriendo el show de medio tiempo acompañada de un staff de bailarinas, para luego hacer un recorrido por su carrera a través de la interpretación de varios de sus éxitos de antaño como los más recientes.

“She wolf”, “Ojos así”, “Hips don’t lie", fueron ovacionados en medio de un espectacular juego de luces y el contorneo al que nos tiene acostumbrada la colombiana. Segundos después, Shakira daba paso al show de JLo, que cual diosa del Olimpo, impuso su presencia al ritmo de sus mejores éxitos y un espectáculo coreográfico casi perfecto.

Así, “Waiting for Tonight”, “On The Floor” y “Jenny from the Block”, tres hits que la neoyorquina cantó y bailó sin parar, subieron la temperatura del estadio copado por latinos que no pararon de vibrar desde sus asientos.

MENSAJE POLÍTICO

Pero la presentación de esta dupla latina no fue solo un despliegue de grandes habilidades artísticas, sino también un llamado a unificar a la comunidad de latinos en un momento en que las políticas antiinmigrantes de Trump han afectado a miles de personas. Y de esto dice mucho la presentación de Emme Muñiz, la hija de 11 años de edad de Jennifer Lopez, quien cantó y bailó junto a otros niños dentro de estructuras con forma de jaula.

Asimismo, el canto de madre e hija de un verso de “Born In The USA”, de Bruce Springsteen, con la diva envuelta en un abrigo de plumas que tenía la bandera de EE.UU. por fuera y la puertorriqueña por dentro sería un claro gesto a la cuestionada ayuda de Trump a la isla, afectada por constantes sismos y paralizada desde 2017, cuando fue afectada por dos huracanes.

JUVENTUD ETERNA

Aclamadas por cantantes como Ricky Martin, Alejandro Sanz, Lady Gaga, así como la prensa especializada, el espectáculo ofrecido por Shakira y Jennifer Lopez ha sido también un viaje al pasado, una travesía musical que ha hecho que muchos de los temas que encumbraron la carrera de este par femenino, vuelva a sonar en los charts musicales actuales.

Esta sensación de volver en el tiempo ha hecho que las imágenes que plasmaron el evento del 2 de febrero nos sorprendan por su parecido con shows que datan de hace más de veinte años, cuando Shakira y JLo, comenzaban a despegar como estrellas de la música internacional.

¿Cuantos años tienen Shakira y JLo? fue una de las preguntas que más circularon por redes sociales la noche del domingo, dando pie a comentarios que fortalecían la idea que tener 43 y 50 años de edad, es en la actualidad, sinónimo de plena juventud, si de verdad queremos que así sea.

“Mostremos al mundo lo que dos pequeñas chicas latinas pueden hacer”, escribió Jennifer López en Instagram, poco antes de su presentación en el Super Bowl, y vaya que así lo hicieron.