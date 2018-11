Taylor Swift: el candidato al que respaldó la cantante no logró los votos necesarios

Phil Bredesen, el candidato demócrata al Senado de los Estados Unidos al que Taylor Swift le brindó su respaldo público, fue derrotado en las elecciones legislativas de mitad de mandato por la candidata del Partido Republicano, Marsha Blackburn, en el estado de Tennessee.

Hace casi un mes, la estrella pop usó sus redes sociales para pronunciarse abiertamente sobre temas políticos y anunciar que apoyaría a Phil Bredesen como candidato al Senado por Tennessee; además aprovechó la oportunidad para criticar a la representante del partido de Donald Trump.

"En el pasado he sido renuente a expresar públicamente mis opiniones políticas, pero dados los acontecimientos recientes en mi vida y en el mundo, siento de manera distinta ahora", escribió Taylor Swift en Instagram en aquella oportunidad.

"A pesar de que he votado por mujeres en el pasado y me encantaría poder hacerlo en el futuro, no puedo respaldar a Marsha Blackburn. Sus votos en el Congreso me repugnan y me aterran", agregó sobre Blackburn, quien está en contra de los derechos de los LGBTQ y que además no apoyó de una ley contra la violencia de género en 2013.

Unas horas antes de que se cerraran las urnas de votación, Taylor Swift decidió hacer una llamado a sus fanáticos y seguidores para que vayan a votar, lo que ocasionó un aumento repentino en el registro de votantes, pero no alcanzó para que Phil Bredesen obtuviera la victoria en el estado de Tennessee.

Según Vote.org, recibieron más de 65,000 registros en las 24 horas posteriores al llamado de Taylor Swift. Según cifras de "The New York Times", Marsha Blackburn fue elegida senadora con el 61.5% por ciento de los votos, mientras que Phil Bredesen obtuvo solo 37.2%.