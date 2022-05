La periodista Magaly Medina llamó botada a la exconductora de espectáculos Jazmín Pinedo, luego que la influencer asegurara que tiene muchas ofertas de trabajo para la televisión, pero que no acepta porque esta dedica a sus estudios universitarios.

Estas declaraciones las dio, Jazmín Pinedo a ‘América Espectáculos, donde contestó a Magaly Medina, quien le dijo que la televisión le dio la espalda debido a que hace semanas que no aparece en la pantalla chica.

“No voy a sacar el celular y voy a enseñar la cantidad de mensajes que tengo de productores que me invitan a conducir y a los que seguramente he tenido que decir que no porque estoy priorizando mis estudios como en otras oportunidades he dicho que sí y estuve al frente de algún espacio como en ‘Más espectáculos’. Creo que decir que a los 30 años la televisión me da la espalda, es una locura”, dijo la conductora esta semana.

Este último viernes, Magaly Medina se pronunció y calificó a Jazmín Pinedo como botada por decir que tiene muchas oportunidades laborales.

“Que botada Jazmín Pinedo... Dice que tiene tal cantidad de ofertas de productores que la llaman a conducir programas, pero ella prefiere conducir un programa de bingo, qué raro, ¿no? Si a mí me ofrecen (varias ofertas de trabajo), tengo alternativas, entonces escojo la mejor propuesta, pero no me voy a un canal desconocido de cable a gritar bingo, no pues. Los hechos hablan por sí solos”, señaló la periodista.