La música de BLACKPINK, una de las bandas de pop surcoreano más exitosas de los últimos años, tiene una pequeña participación en la película “A todos los chicos: P.D. Todavía te quiero”, “To All the Boys: P.S. I Still Love You” en su idioma original.

El tema “Kill This Love” fue el escogido para acompañar a Lara (Lana Condor) mientras se arregla el cabello y la ropa en su habitación. El hecho no pasó desapercibido para todos los seguidores de la agrupación.

“El shock que recibí cuando escuché Blackpink en TATB: PS I Still Love You", “esa canción no la esperaba”, “un tema épico de Blackpink”, son algunos de los comentarios que se pueden encontrar en Twitter.

The shock i got when i heard blackpink in TATB: p.s. i still love you is just... shockenngngngng — Taho (@KayKayyona) February 12, 2020









Como se recuerda, fue el 15 de agosto de 2019 que Netflix hizo oficial “To All the Boys: PS I Still Love You” como título de la secuela de la adaptación del segundo libro de la saga “PD. Todavía te quiero”, que sería estrenada en febrero de 2020, unos días antes de San Valentín.

El portal digital también manifestó que ya se viene trabajando en la tercera película titulada “To All the Boys: Always & Forever, Lara Jean”.

BLACKPINK es una agrupación femenina formada en 2016 en Corea del Sur por la empresa YG Entertainment. La banda de pop está integrada por Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa. Su primer EP fue ‘Square One’ y se convirtió en el tema número uno de Corea del Sur.