D23 EXPO 2019: ¿Qué esperar y dónde ver el mayor evento de fans de Disney?

El 23 de agosto comienza el mayor evento de fans de Disney mundial: el D23 Expo. Fundado por el club de aficionados oficial de la compañía de Mickey Mouse consigue su nombre de la primera letra de Disney y el 23 del año de la fundación de la Walt Disney Company (1923).

-¿Qué esperamos?-

Dejándonos de lado la lección de historia, el evento bianual tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Anaheim en California, a solo una cuadra del parque de diversiones Disneyland, e incluirá no solo información sobre Mickey Mouse y sus amigos, sino también sobre Marvel, Pixar, Star Wars y demás propiedades que ha adquirido el monolítico conglomerado en los últimos años.

En anteriores ediciones de este evento Disney ha aprovechado para revelar nuevas atracciones en sus parques de diversiones, así como elecciones de actores y adelantos de sus filmes.

Sin embargo, este año se espera que la conferencia se enfoque en Disney+, el servicio de streaming que la compañía estadounidense lanzará en noviembre de este año para competir con Netflix y Amazon Prime Video, entre otros.

Ya se ha difundido bastante información sobre el material original que se planea para este servicio, incluyendo series ambientadas en el Universo Cinemático de Marvel como "Falcon and the Winter Soldier" y "Loki", además de otras en la 'galaxia muy lejana' de Star Wars como "The Mandalorian". Es posible que Disney utilice esta oportunidad para anunciar oficialmente su nueva serie sobre Obi-Wan Kenobi protagonizada por Ewan McGregor.

Además de Disney+ se puede esperar de que se revele más información sobre los filmes de la Fase 4 del Universo Cinemático de Marvel como "Eternals", "Thor: Love and Thunder" y "Doctor Strange in the Multiverse of Madness". También será posible, aunque improbable, de que se hable sobre el futuro de las franquicias de Marvel que eran propiedad de 21st Century Fox ("X-Men", "Deadpool" y "Los cuatro fantásticos") y que acaban de ser regresadas a las manos de Marvel Studios.

También podrán aparecer adelantos o información sobre los 'remakes' 'live-action' de "La sirenita" y "Mulan" que Disney está preparando.

Lo que definitivamente no tenga ninguna mención será las negociaciones entre Sony y Disney sobre el futuro de Spider-Man en el UCM.

-Dónde verlo-

Disney ha habilitado un livestream de algunos paneles seleccionados del evento en la siguiente página web. Esta es la agenda en la hora local.

Viernes 23 de agosto

12:30 p.m. Ceremonia de las Leyendas de Disney

6 - 7 p.m. Detrás de cámaras en el arte de hacer disfraces en Disney

Sábado 24 de agosto

12 - 2 p.m. Mujeres de impacto: conoce a las exploradoras cambiando el mundo

7:30 - 8:30 p.m. Marvel Cómics: Aniversario por los 80 años de Marvel.

Domingo 25 de agosto

12 - 1 p.m. Heroínas de las galaxias de Disney presentadas por BoxLunch

5 - 6 p.m. El arte de contar historias de Disney

Desafortunadamente entre estos eventos emitidos por 'livestream' no se incluirá el panel sobre Disney+.