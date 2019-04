"Game of Thrones": ¿Arya Stark realmente es Azor Ahai?

¿Arya Stark realmente es Azor Ahai en Game of Thrones? | "Game of Thrones" ("Juego de tronos") desató una de sus batallas más épicas, cuando el ejército de muertos llegó a Winterfell (Invernalia) como primer paso para la conquista de Westeros, y por como transcurrieron los hechos, parecía una victoria segura de los White Walkers. Después de todo, superaban en 'hombres' a los norteños, pero Arya Stark se encargó de cambiar el curso de la historia de 'The Long Night', capítulo 3 de la octava temporada de la serie. Ella logró vencer al Rey de la noche y detener la carnicería que se había apoderado de toda Invernalia. Por esa razón, hoy más de un fan que la menos de los Stark podría ser la reencarnación de Azor Ahai, el príncipe prometido. Pero, ¿realmente es así?

Hagamos un poco de memoria. Desde el inicio del 'Juego de tronos', el propósito de Melisandre fue profetizar el regreso de Azor Ahai, llamado a salvar al mundo de los Caminantes Blancos y al parecer, en este tercer episodio de la octava temporada por fin lo habría logrado, aunque no como muchos esperaban.

¿DE QUÉ TRATA LA PROFECÍA DE AZOR AHAI?

Esta profecía dice que Azor Ahai trabajó sin descanso durante "cien días y cien noches" para forjar "una espada en los fuegos sagrados". Al terminar, mató sin más remedio a su esposa, Nissa Nissa, "abrió una grieta en la cara de la luna, pero su alma, su fuerza y su valor pasaron al acero. Tal es la historia de la forja de Portadora de Luz, la Espada Roja de los Héroes". Según la leyenda, una espada como esta solo podía ser forjada en el corazón de la persona más amada.



Los seguidores de esta profecía creían que, una vez que llegue el invierno, regresaría Azor Ahai y salvaría al mundo de los Caminantes Blancos. Melisandre, como fiel seguidora del Señor de la Luz, resucitó por esa razón a Jon Snow, porque pensaba que el entonces Lord Comandante de la Night's Watch (Guardia de la Noche) salvaría al mundo como supuesta reencarnación del héroe.



Sin embargo, el capítulo 3 de la octava temporada de "Game of Thrones" puso en duda todo lo que creían los fans. La 'Larga noche' dejó el camino abierto para Arya, la niña que aniquiló al Rey de la Noche y presuntamente cambió por completo la profecía del príncipe prometido.



¿ARYA ES AZOR AHAI?

Arya Stark fue la verdadera heroína del capítulo 3 de la octava temporada de "Game of Thrones" (Foto: HBO) Arya Stark fue la verdadero heroína del capítulo 3 de la octava temporada de Game of Thrones. (Foto: HBO)

No cabe duda que la gran salvadora de la noche fue Arya, pero hay muchos puntos de la profecía que no encajan en la descripción de la vida de la pequeña Stark.



Arya nunca hizo una espada en 100 días y mucho menos mató a su amado con el arma, aunque sí experimentó muchos giros para los que nadie estaría preparado. Cuando todos se reencuentran en Winterfell, Arya le pide a Gendry que le fabrique un arma específica, que quizás podría marcar una conexión con la historia de Azor Ahai. Aun así, el arma que utilizó para matar al enemigo fue la daga con la que quisieron matar a Bran en la primera temporada, no una espada. Además, la daga no fue fabricada originalmente para ella. No obstante, con suerte se ahondará sobre este tema en los próximos episodios de "Game of Thrones".



Aún así, otra situación que jugaría a favor del destino de Arya como salvadora tiene lugar en la tercera temporada, cuando Melisandre le avisó a Arya lo que pasaría en el futuro, palabras que no tuvieron sentido hasta ahora.



Al estar nuevamente cara a cara, Arya recordó las palabras que le dijo la sacerdotisa hace mucho tiempo, sobre que se reencontrarían y sobre que cerraría los ojos para siempre. Pero Melisandre a su vez trajo a colación su profecía sobre unos ojos marrones, otros azules y otros verdes. Solo después de eso, Arya comprendió algo.



Además de la profecía de los ojos, Melisandre le recordó a Arya la famosa frase de su viejo maestro Syrio Forel: “¿Qué le decimos a la muerte?”. Arya respondió: “Hoy no”, y como el Rey de la Noche representaba básicamente a la muerte, la hermana menor de Jon Snow sabía qué debía hacer: acabar con él.



A estas alturas parece obvio que la profecía de Azor Ahai es posible y prueba de ello fue que en la anterior temporada, Gilly leyó un documento que Sam cogió de la biblioteca de la ciudadela que hablaría de esta historia. Este detalle dio muchas esperanzas a los espectadores; sin embargo, lo ocurrido en 'The Long Night' cambia un poco las cosas, al punto que al final, Jon no sería el príncipe que fue elegido, sino Arya Stark.



La octava temporada de "Game of Thrones" es emitida los domingos por HBO a nivel mundial.