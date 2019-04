"Game of Thrones": ¿Tyrion Lannister se convertirá en el gran traidor de la serie?

"Un Lannister siempre paga sus deudas", es una de las frases que se repite constantemente por parte de Tywin Lannister durante las dos primeras temporadas. Dichas palabras se vieron replicadas en cada uno de sus hijos hasta la última temporada de "Game of Thrones".

La familia del león dorado cuenta con miembros que son capaces de las peores atrocidades con tal de guardar todos sus secretos. Solo hay que recordar a Bran Stark cayendo al vacío después de encontrar a Jaime y Cersei Lannister teniendo relaciones sexuales en Invernalia.

Y cómo olvidar la historia donde Jaime Lannister asesina al rey Aerys II Targaryen al término de la rebelión de Robert Baratheon. Dicho suceso hizo que el rubio caballero obtenga el apodo de "Matarreyes".

Mediohombre



Tyrion Lannister, hermano menor de los gemelos Jaime y Cersei, nació con un problema que no le permitió crecer con normalidad y se ganó el apodo de "Mediohombre" o "Gnomo".

El "Gigante de Lannister" sabía muy bien que la fuerza física no era lo suyo y decidió alimentar su mente leyendo todos los libros que le fueran posibles. Tyrion Lannister sabía muy bien que tanto estudio lo llevaría lejos, pero nunca imaginó que convertiría en consejo de los principales enemigos de su familia.

El resentimiento de Tyrion Lannister por la marginación que sufría por parte de su familia quedó plasmada en una frase épica que le dijo a Jon Snow cuando lo conoció.

"Permíteme que te dé un consejo, bastardo. Nunca olvides lo que eres, porque el mundo jamás la hará. Conviértelo en tu mejor arma y así nunca será tu punto débil; úsalo como armadura y nadie podrá utilizarlo para herirte", le dijo el Tyrion a Snow en la primera temporada de la serie.

La vida siempre fue dura con Tyrion Lannister y él siempre le hizo frente de la mejor manera. El destino le dio su revancha y se convirtió en un personaje clave en toda la lucha por apoderarse del Trono de hierro.

Pero Tyrion Lannister siempre tuvo un punto débil: buscar la aceptación de su familia. Este sería el detonante que cambiará el rumbo de todo lo visto en "Game of Thrones" hasta el momento.

"Es el apellido el que prevalece. Es lo único que queda. No tu orgullo personal, no tu honor.... si no, la familia", mencionó Tywin Lannister una vez a su familia y parece que Tyrion creyó en ello hasta el final.

Spoiler



Tyrion Lannister logró darse cuenta de que Cercei estaba embarazada en el episodio 7x07 de "Game of Thrones". "Siento mucho lo de los niños (muerte de Joffrey, Myrcella Baratheon y Tommen Baratheon). Tú sabes que los quería. Eran mi familia", indica Tyrion cuando intenta convencer a su hermana de apoyar en la guerra que se aproxima contra el Rey de la noche.

"No tomas vino porque te encuentras embarazada", indicó Tyrion antes de finalizar la entrevista con su hermana mayor.

La llegada de un heredero Lannister hace que Tyrion se cuestione sobre a qué bando apoyar. Esta duda hace que planee la traición más grande cualquier fanático de "Game of Thrones" se pueda imaginar.

Las filtraciones indican que Tyrion Lannister sería el responsable de facilitar la invasión del Rey de la noche al castillo de Winterfell. Dicha traición traería como saldo la muerte de Jorah Mormont, Tormund Giantsbane y Gendry Baratheon.

Estos hechos harían que Tyrion tenga un juicio en el penúltimo capítulo de la serie donde Sansa y Arya Stark ajustarán cuentas con el Lannister traidor.