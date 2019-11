El capítulo para Halloween de “Grey’s Anatomy” no podía pasar desapercibido y tuvo una emotiva escena que dejó a más de uno con un nudo en la garganta. Y no es para menos, el ‘retorno’ de uno de los personajes más queridos del drama médico causó nostalgia entre los seguidores.

Como ya es costumbre, la serie aprovecha cada festividad para jugar con los sentimientos y emociones de su audiencia con el propósito de mantenerla pegada frente a la pantalla; por lo que el 31 de octubre, no podía ser la excepción.

Aunque varios sospechaban que algo excepcional podía suceder en esta fecha, nadie imaginó que uno de los actores aparecería nuevamente en la serie que lleva 16 temporadas desde que se lanzó en marzo de 2005.

¿De quién estamos hablando? Del inolvidable doctor Dereck Sheperd, jefe de Neurocirugía, quien estuvo desde el inicio hasta la temporada 11 del drama. El fin de su personaje llegó cuando muere debido a un accidente automovilístico.

Patrick Dempsey interpretó al Dr. Derek Shepherd en 252 capítulos. (Foto: ABC)

ENTONCES, ¿CÓMO FUE POSIBLE SU REGRESO?

El capítulo especial titulado “Whistlin’ Past the Graveyard” tuvo todos los ingredientes para valerse de la melancolía y hacer recordar los momentos que vivió este personaje.

En el momento que el Dr. Andrew Deluca, residente de cirugía, se ofrece en ayudar a Zola, la hija adoptiva de Derek y Meredith, a colocarse su disfraz de mariposa para Halloween, la niña le responde: “Tú no eres mi papá”.

Ante esta respuesta, el médico comprende la situación que está atravesando la pequeña, pues Shepherd era quien le ayudaba a arreglarse en esta festividad; por lo que le dice: “Nunca vas a olvidar a tu papá. Nadie olvidará a tu padre. Era una leyenda”.

Sin embargo, la menor le consulta si conoció a su padre y aunque no tuvo la oportunidad le comienza a contar una historia sobre un paciente llamado Isaac, a quien le realizó una cirugía. Lo curioso es que este personaje, años antes, en la temporada 6, fue operado de un tumor en la médula espinal y Derek le salvó la vida, refiere el portal Sensacine.

Mientras Deluca le cuenta lo que sucedió a Zola, en las pantallas salen flashback (escenas retrospectivas) donde se ve al Dr. Derek Shepherd cumpliendo su labor, algo que puso nostálgicas a gran cantidad de personas.

El Dr. Derek Shepherd junto a su hija Zola. (Foto: ABC)

PATRICK DEMPSEY, QUIEN INTERPRETA A DEREK SHEPHERD, SE VA DE LA SERIE

Cuando en la temporada 11 deciden dar por concluida la participación del Dr. Derek Shepherd (Patrick Dempsey) en el drama médico, muchos seguidores se mostraron en contra y no se explicaban por qué razones tuvo que morir en un accidente automovilístico.

Para despejar todo tipo de dudas, la creadora de “Grey’s Anatomy”, Shonda Rhimes, aseguró en 2015 que el actor no había sido despedido por crear mal ambiente en el rodaje, ni tomó él la decisión para dedicarse a las carreras de coches.

“La decisión de matar al personaje no fue fácil. Qué opciones tuvimos. Dereck estaba abandonando a Meredith y dejarla estancada, qué iba a significar eso. Eso iba a sugerir que su amor no fue verdad, que la cosa que dijimos por 11 años fue mentira, y que McDreamy no fue McDreamy. Para mí, eso fue insostenible. El amor de Meredith y Derek tenía que permanecer como el amor de Meredith y Derek. Así que, con mucho dolor, para mí como guionista, la única forma de preservar en lo que sentía como verdad, para mí fue que Derek muera para seguir siendo honestos”, señaló.

Sin embargo, el actor Patrick Dempsey también dio a conocer en 2018, las verdaderas causas de su alejamiento del drama. “10 años es un largo período de tiempo para estar en una serie. Es muy difícil mantener las intrigas en las historias, especialmente en un programa con 25 capítulos en el año. Entonces, para mí era hora de irme. Es agradable seguir adelante y tener nuevos desafíos”.

La aparición de Derek dejó a muchos espectadores nostálgicos.(Foto: ABC)

PATRICK DEMPSEY EN “GREY’S ANATOMY”

El actor Patrick Dempsey interpretó al Dr. Derek Shepherd en el drama médico “Grey’s Anatomy” durante 252 capítulos desde su estreno en 27 marzo de 2005 hasta el 23 de abril de 2015, cuando en el episodio número 21 titulado “Cómo salvar a una vida”, de la temporada 11, fallece.

Él se enamora de Meredith Grey, jefe de Cirugía General, siendo un amor correspondido. Aunque al principio atravesaron por estar juntos, finalmente se casaron y tuvieron tres hijos. Derek murió debido a un accidente de auto y hasta en sus últimos momentos Meredith estuvo a su lado.

“Grey’s Anatomy” es una serie de televisión estadounidense creada por Shonda Rhimes y protagonizada por Ellen Pompeo. Se estrenó en la cadena ABC y narra el día a día de los cirujanos de un ficticio hospital de Seattle, aunque la serie se rueda en Los Ángeles.