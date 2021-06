Conforme a los criterios de Saber más

Nuestra historia ancestral sigue colocando al Perú en los ojos del mundo. A pocos días de confirmarse que nuestro país albergará el rodaje de “Transformers: El despertar de las bestias”, se conoce que “La reina del sur”, la serie más cara y exitosa producida por Telemundo, desarrollará parte de su tercera entrega en locaciones de Cusco y Lima. Ximena Cantuarias, productora ejecutiva peruana de la importante cadena estadounidense, jugó un rol determinante para que este hecho se concrete.

“Esta nueva temporada, que es una coproducción de Telemundo Global Studios y Netflix, arrancará en Estados Unidos con Teresa Mendoza encarcelada en una prisión de máxima seguridad, luego habrá una huida de la cárcel muy impresionante, que generará que Teresa viaje a Latinoamérica en busca de una información. Esta huida, precisamente, será el punto de partida para todas esas aventuras que se desarrollarán en distintos países latinos, incluyendo Perú”, relata Cantuarias.

Las grabaciones de las primeras escenas de esta nueva entrega de la serie basada en la novela homónima del autor español Arturo Pérez-Reverte y que vuelve a poner en los zapatos de Teresa Mendoza a la actriz mexicana Kate del Castillo, se iniciaron el último 31 de mayo, en Bolivia, en ciudades como Sucre y La Paz, el salar de Uyuni y los Yungas paceños.

La historia está escrita por Lina Uribe, Darío Vanegas, Tatiana Andrade y Miguel Ferrari, bajo la dirección de Carlos Bolado, Carlos Villegas y Claudia Pedraza.

¿Cuándo se inician las grabaciones en Perú y qué locaciones se emplearán?

Creemos que a finales de septiembre o a inicios de octubre, grabaremos durante dos semanas. Por temas COVID-19 hemos estado moviendo muchas cosas, ajustando nuestras fechas. Iremos a Cusco, Machu Picchu, y estamos planeando también ir a Lima, pues queremos mostrar el Centro Histórico, Miraflores, San Isidro.... A mi jefe, Marcos Santana (presidente de Telemundo Global Studios), que también es productor ejecutivo, le gusta muchísimo Lima y no quiere dejar de mostrarla. La idea es básicamente mostrar las maravillas que tiene Latinoamérica, esta temporada es La reina del Sur, literalmente.

De hecho esta temporada va a tener un enfoque más latino que sus anteriores entregas, ¿Qué llevó a la producción a orientarse a su audiencia latina?

Obviamente, lo que buscamos es rendirle homenaje a un continente precioso, que tiene lugares increíbles. Ya grabamos en Bolivia, en locaciones hermosas, estamos ahora en Colombia, luego vamos a México, y Perú fue un punto importantísimo. Siendo peruana, cuando Marcos me invitó a este proyecto, le dije que -como peruana- para mí era una condición que tuviéramos a Perú en la historia. Gracias a Dios me compró la idea rápidamente.

¿Film in Perú de Promperú, que funciona como faro para atraer a las producciones internacionales a tierras peruanas, de alguna manera influyó para que este proyecto se concrete?

Claro que el apoyo siempre es importante, pero no fue preponderante. Lo preponderante fue el país como tal, su belleza natural y lo cosmopolita que es Lima.

Las grabaciones se iniciaron a fines de mayo, ¿Cómo viene siendo la experiencia de grabar en plena pandemia?

Es un enorme reto. Nuestro primer acercamiento al Covid-19 lo tuvimos el año pasado, de agosto a diciembre, cuando grabamos “Buscando a Frida”, una serie de Telemundo. Manejamos protocolos súper estrictos de convivencia: el uso de mascarilla es obligatoria y todos los que estamos en el set tenemos que someternos a pruebas tres veces por semana y -obviamente- tenemos personal especializado con nosotros todo el tiempo.

_¿Para las grabaciones en Perú se convocará a actores peruanos?

Sin duda vamos a tener actores peruanos, de hecho ya en Bolivia tuvimos personajes bolivianos y lo mismo va a ser en Perú, Argentina, México, Estados Unidos, y en cada país que visitemos. Vamos a tener varios actores peruanos en la historia.

¿A quiénes han convocado? ¿Qué papeles tendrán?

Recién vamos a arrancar el casting. Todos tendrán personajes importantes que generarán y detonarán diversas situaciones. Una vez que tengamos la terna de actores, tomaremos una decisión, elegiremos.

“La reina del Sur” ha tenido gran éxito en sus dos temporadas y a Teresa Mendoza, el personaje icónico de la serie, una narcotraficante, la gente la admira y la quiere, pero también la critica...

En esta temporada nosotros no tocamos el tema narcotráfico pero sí, claro, el personaje puede llegar a ser polémico, aunque el enfoque que tiene esta historia es distinto a otras series sobre narcos.

Kate del Castillo como Teresa Espinoza en "La reina del sur"., (Foto: Instagram / @katedelcastillo)

¿A qué atribuyes el éxito de sintonía de la serie?

Al libro de Pérez-Reverte (Arturo), que es extraordinario, está súper bien escrito; a Kate, que es una carismática actriz que ha generado siempre mucho interés en la gente; y al alto nivel de producción, que está temporada superará a las anteriores.

¿Qué tiene que esperar el público de esta nueva entrega? ¿Más acción?

Vamos a ver mucha acción, pero sobre todo lugares espectaculares. Les puedo decir que hay lugares que no me imaginé que eran así de increíbles. Estoy muy contenta con la oportunidad que me dio Marcos de acompañarlo en la producción de este proyecto, que para mí es el reto más grande que me ha tocado en mi carrera.

¿Además del actor portugués Pêpê Rapazote, qué otros actores ingresarán a esta temporada?

Esta nueva temporada tiene actores como: Noe Hernández, Carlos Valencia, Arturo Ríos, Horacio García Rojas, Sofía Lama, Matías Novoa, entre otros. De la temporada anterior siguen Humberto Zurita, Kika Edgar, Emmanuel Orenday, Tiago Correa Alejandro Calva, Cuca Escribano, Isabella Sierrra, Antonio Gil, Sara Vidorreta, Lincoln Palomeque Eduardo Yáñez, Dimitry Anisimov y más.

Ximena Cantuarias en un selfie con Kate del Castillo Kate, Tiago Correa, entre otros actores. (Foto: Ximena Cantuarias)

“La reina del sur” es la apuesta más costosa de Telemundo, la primera temporada tuvo una inversión de 10 millones de dólares. ¿Cuál es el presupuesto de la tercera entrega?

Cada temporada ha ido subiendo el presupuesto y la calidad del producto, y esta temporada no es la excepción. Esta es mucho más costosa que la primera y la segunda.

